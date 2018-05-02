Черчесов: Объявим расширенный список сборной раньше 14 мая

Главный тренер сборной Россиисообщил, что в середине мая будет объявлен расширенный список из 35 футболистов для участия на чемпионате мира-2018.

«Официально расширенный список из 35 футболистов мы должны предоставить 14-15 мая. Мы это, наверное, даже чуть пораньше сделаем.

Матчи еще идут. Есть пара травмированных футболистов, и надо понять, насколько они готовы. Предварительно, думаю, объявим состав перед последним туром чемпионата России.

Возможно, огласим оба одновременно – и расширенную заявку, и имена тех, кто вызван на сбор. Расширенный список нужен для ФИФА. А нам – чтобы приглашать из него игроков в случае травм.

Фабио Капелло говорил, что у него есть буквально 33-34 футболиста, из которых он может выбирать людей для сборной? Я по-другому думаю. Все-таки менталитет у нас разный.

Мы внимательно смотрим за всеми футболистами, у которых есть российский паспорт и кто имеет право играть в сборной России. В конце концов мы напрямую по-русски говорим с ними. Можем поддержать, понимаем менталитет.

И то, что ему, допустим, казалось чуть сложным, для нас более привычно. Все футболисты, которые есть, они наши. Мы не должны ни жаловаться, ни плакаться», – приводит «Российская газета» слова Черчесова.