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    Черчесов: Объявим расширенный список сборной раньше 14 мая

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    Станислав Черчесов
    На фото:Станислав Черчесов
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в середине мая будет объявлен расширенный список из 35 футболистов для участия на чемпионате мира-2018.

    «Официально расширенный список из 35 футболистов мы должны предоставить 14-15 мая. Мы это, наверное, даже чуть пораньше сделаем.

    Матчи еще идут. Есть пара травмированных футболистов, и надо понять, насколько они готовы. Предварительно, думаю, объявим состав перед последним туром чемпионата России.

    Возможно, огласим оба одновременно – и расширенную заявку, и имена тех, кто вызван на сбор. Расширенный список нужен для ФИФА. А нам – чтобы приглашать из него игроков в случае травм.

    Фабио Капелло говорил, что у него есть буквально 33-34 футболиста, из которых он может выбирать людей для сборной? Я по-другому думаю. Все-таки менталитет у нас разный.

    Мы внимательно смотрим за всеми футболистами, у которых есть российский паспорт и кто имеет право играть в сборной России. В конце концов мы напрямую по-русски говорим с ними. Можем поддержать, понимаем менталитет.

    И то, что ему, допустим, казалось чуть сложным, для нас более привычно. Все футболисты, которые есть, они наши. Мы не должны ни жаловаться, ни плакаться», – приводит «Российская газета» слова Черчесова.

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