Спасение «Юве» на «Сан-Сиро». Судья помог туринцам сохранить лидерство

Игра противоречий

Корреспондент Gazzetta dello Sport Валерио Клари выделил некоторые спорные моменты, возникшие после того, как арбитр обратился к помощи VAR.

Эмери: отпуск перед неизвестностью Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ «Апрель 2018 года становится просто эпохальным месяцем. Вспомнить хотя бы почти сотворенный "Ювентусом" камбек в противостоянии с "Реалом" в Лиге чемпионов. В то же время "Рома" успела шокировать "Барселону".

Накануне мы стали свидетелями еще одной нервной и противоречивой дуэли, в которой было все: от криков разочарования до взрывов радости.

"Ювентус" выиграл на поле "Интера" после того, когда показалось, что его шестилетнее правление в чемпионате Италии подходит к концу.

В чем же была противоречивость матча? Кто ожидал, что появление VAR в футболе избавит нас от жарких споров, явно ошибался. О красной карточке Весино будут говорить еще не одну неделю, а вердикт судьи назовут уникальным.

Изначально Орсато показал уругвайцу желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил свое решение и сразу же удалил игрока "Интера". На тот момент шла лишь 18-я минута, а "Юве" уже был впереди.

Публику на "Сан-Сиро" такое решение рефери возмутило, с трибун доносились однозначные выкрики: "воры, воры". Ситуация только накалялась.

Под конец первого тайма Орсато вновь обратился к VAR, и вновь решение было не в пользу "Интера" — судья отменил гол Матюиди из-за офсайда», — отмечает Клари.

История ненависти

Обозреватель Corriere della Sera Гвидо де Каролис напомнил, что Дерби Италии традиционно проходят со скандалами, поэтому не удивительно, что и в этот раз не все прошло гладко.

Он и есть футбол. Иньеста уходит Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны» «У Дерби Италии – долгая история ненависти. И теперь она продлилась на еще один матч, в котором одну из главных ролей сыграл Даниэле Орсато. Огонь воспламенился на 18-й минуте. Судья посчитал, что Весино заслужил желтую карточку за фол на Манджукиче, но после просмотра повтора показал уругвайцу красную.

При этом арбитр не решился удалить Пьянича, у которого на тот момент была желтая карточка, за два фола на Рафинье. Кроме того, Орсато проигнорировал нарушение правил Куадрадо на Перишиче и удар Алекса Сандро по Канселу. Противостояния Орсато против "Сан-Сиро" набирало обороты.

Орсато твердо стоял на своем, в то же время "Интер" начинал оживать и вырвался вперед, играя в меньшинстве и сопротивляясь решениям рефери, который в очередной раз простил Пьянича во втором тайме за явный фол.

В какой-то момент "Интер" был явным хозяином положения, однако это был лишь обман. В итоге голы Куадрадо и Игуаина позволили "Ювентусу" сделать еще один шаг на пути к скудетто», — констатирует де Каролис.

«Ювентусу» нравится чувство опасности

Журналист ESPN Джеймс Хорнкасл также указал на непоследовательность арбитра, выделив при этом и характер «Ювентуса».

«Как ни странно, но во втором тайме показалось, что это "Ювентус" играет вдесятером. По правде говоря, туринцам очень повезло, когда арбитр не удалил Миралема Пьянича, который грубо влетел в Рафинью, но не увидел перед собой даже желтой карточки.

Отсутствие последовательности в действиях главного судьи Даниэле Орсато разгневало болельщиков "Интера", они его освистывали, но ничего больше сделать не могли.

В конце концов, игра в меньшинстве повлияла на "нерадзурри", которые постепенно отпускали педаль газа и превращались в пешеходов. Именно поэтому Лучано Спаллетти снял с игры Мауро Икарди.

В какой-то момент репортер Sky Italia Джованни Гвардала заявил, что для "Юве" все кончено. В голове промелькнула мысль о том, что мы становимся свидетелями конца целой эпохи.

Однако "старая синьора" не сдалась. За три минуты до конца Хуан Куадрадо сравнял счет, нанеся результативный удар со своего любимого острого угла. Ну а сразу после этого сработала связка Пауло Дибалы и Гонсало Игуаина: первый сделал навес, а второй точно пробил головой.

Чувство опасности увлекает "Ювентус". Он готов к новым вызовам, и именно поэтому Аллегри может предпочесть не искать новую работу летом», — считает Хорнкасл.

Борьба за скудетто продолжается

Редакция Corriere dello Sport отметила тот факт, что победа позволила «Ювентусу» остаться фаворитом в чемпионской гонке.

Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико» «Туринский "Ювентус" не собирается отказываться от скудетто. В сумасшедшей игре "бянконери" выиграли со счетом 3:2 благодаря голу бывшего игрока "Наполи" Гонсало Игуаина, который позволил "старой синьоре" оторваться от "синих" на четыре очка в турнирной таблице.

За последние несколько дней команда Аллегри умудрилась потерять пять очков, а затем поставила себя на грань поражения на "Сан-Сиро", даже несмотря на то, что около 75 минут имела численное преимущество.

В конце концов, впрочем, когда уже мало кто верил в успех "Юве", все перевернулось с ног на голову за две минуты. "Наполи" по-прежнему позади, к тому же он должен ответить чем-то подобным по итогам непростой поездки во Флоренцию.

Буффон с особыми эмоциями прощался с "Сан-Сиро", ведь именно на этом стадионе его мечты поехать на чемпионат мира в составе сборной Италии не оправдались», — говорится в материале.