«Ювентус» вырвал победу у «Интера»

Миланскийпотерпел домашнее поражение от туринского(2:3) в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Гости открыли счет на 13-й минуте. Куадрадо сделал отличную диагональ на дальний край штрафной на Дугласа Косту, который здорово пробил с лёта в дальний угол ворот.

На 19-й минуте «Интер» остался в меньшинстве. Матиас Весино грубо сыграл против Манджукича и после просмотра видеоповтора получил прямую красную карточку.

На 52-й минуте миланцы сравняли счет после стандарта. Канселу сделал хорошую подачу в штрафную, где правильную позицию выбрал Мауро Икарди, который головой подправил мяч в дальний угол.

А на 65-й минуте «Интер» вышел вперед. Перишич обыграл Куадрадо у края чужой штрафной, а затем прострелил во вратарскую, где в свои ворота мяч срезал Андреа Барцальи.

Счет вновь стал равным на 87-й минуте. Куадрадо прорвался по краю штрафной миланцев к лицевой и сделал прострел, который из-за рикошета от Шкриньяра оказался голевым. Мяч после касания защитника «Интера» полетел под дальнюю штангу.

А на 89-й минуте Гонсало Игуаин выскочил на комфортную подачу Дибалы со стандарта и головой расстрелял ворота из вратарской.

После этого матча «Ювентус» с 88 очками возглавляет таблицу, а «Интер» с 66 очками на 5-м месте.