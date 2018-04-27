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    Все та же наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер

    Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»

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    В первом поединке полуфинала Лиги Европы «Арсенал» на своем поле разошелся миром с «Атлетико» — 1:1, несмотря на то, что уже на 10-й минуте получил численное преимущество. СМИ не оставили без внимания эту игру и ее результат.

    «Атлетико» не испытывал судьбу и потому не прогадал

    «Получив численный перевес, "Арсенал" устроил бомбардировку владений Яна Облака, но большинство его атак шли через подачи, и потрясающая пара центральных защитников "Атлетико" в лице Хосе Хименеса и Диего Година выигрывала весь второй этаж и лишала соперников всех шансов. Гости смогли поглотить все удары в свою сторону до конца первого тайма и даже начали сами ходить в контратаки. Томас Партей создал лучший шанс для мадридцев, когда набросился на мяч, совершил рейд к чужим воротам, пройдя нескольких оппонентов, после чего сфера из-за отскока оказалась у ног Антуана Гризманна, который пробил прямо в руки Давиду Оспине", — пишет Marca.

    'Подопечные Диего Симеоне предпочли не испытывать судьбу и вместо агрессивной модели игры, ушли в оборону, заменив нападающего Кевина Гамейро на опорника Габи и форварда Анхеля Корреа на защитника Стефана Савича. Вышедшие на замену игроки принесли свежеть в действия обороны Матрасников, а также обеспечили им плацдарм для контрвыпада. И внезапно почти из ничего они нашли момент для того, чтобы сравнять счет'.

    'Атлетико' добился стратегически выгодной ситуации

    'Если Арсенал — это одна из последних команд, против которой хочется играть 80 минут вдесятером, то Атлетико — не тот коллектив, которого не хочется поощрять в его оборонительных действиях. Пока хозяева атаковали их владения с каждой зоны, гости обрели свою игру и даже смогли превзойти соперника в конце первого тайма. Тем не менее, мадридцам не удалось начать вторую половину в лучшей форме, из-за чего стали сдавать позиции и не могли завладеть снарядом, не говоря уже о контратаках', — отмечает AS.

    'И все же, Матрасникам удалось отыскать свой момент и забить мяч на выезде, а значит теперь могут быть довольны тем, что Канонирам придется идти вперед и забивать на Ванда Метрополитано, что мало кому удается. Результат 1:1 идеально подходит дружине Симеоне перед ответным поединком'.

    Последний шанс для Венгера выиграть еврокубок в 'Арсенале'

    'Эти Эти последние дни Арсена Венгера в качестве менеджера Арсенала должны были быть написаны как окончательное крещендо для клуба, который когда-то почти завоевал Европу, но когда последние приятные слова вслед ему уже сказаны, и начались реальные дела, его поздняя эра во главе Канониров вышла такой же, как всегда. Великий наставник покидает сцену, и в следующий четверг Мадрид, возможно, будет для него последним моментом, когда он сможет проявить свои задатки гения, а его команда была успешной. Им нужно попрощаться с ним именно так — выиграть финал в Лионе 16 мая и завоевать свой последний трофей, но чтобы сделать это, нужно использовать своим моменты в Мадриде', — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

    'После своего удаления арбитром наставник Атлетико Диего Симеоне, который возмутился красной карточке Шиме Врсалько, оказался на втором ярусе стадиона Эмирейтс рядом с ложей директоров лондонского клуба, словно снайпер, в нескольких метрах от исполнительного директора Арсенала Ивана Гадзидиса. Последний мог лично убедиться, как в отсутствие аргентинца выглядели его подопечные: решительные, хорошо организованные и достаточно проницательные, чтобы воспользоваться своим шансом, когда он представился'.

    Еще одно объяснение, почему уходит Венгер

    'Неприятная правда для вечных оптимистов из лагеря Арсенала заключается в том, что лучшие команды не проявляют милосердия, когда шансы в их пользу говорят столь сильно. Это был случай, который следовало запомнить по великолепному выступлению хозяев поля, ловкому голу Александра Ляказетта и потрясающему атмосфере на стадионе лондонцев. Вместо этого он останется в памяти из-за щедрой обороны Канониров, которая позволила Гризманну забить потенциально решающий гол на выезде после использования гостями той хрупкости соперника, что объясняет, почему Венгер уходит', — отмечает в материале The Guardian Джейкоб Стейнберг.

    'Сможет ли Арсенал склонить ход дуэли в свою пользу, сказать трудно, ведь большие игроки не могут скрываться, посему лондонцам нужно больше остроты от Месута Озила, больше угроз чужим воротам от нападающих, и меньше расхлябанности от защитников Лорана Косельны и Шкодаран Мустафи. Канониры больше не могут себе позволить наивности, а также невнимания к деталям в ключевых моментах матча'.

    Испанцы не станут рисковать«Арсенал» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги Европы 26 апреля
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