ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Локомотив» — «Уфа»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Локомотив — Уфа (22.04.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    РФПЛ Футбол России Локомотив Уфа Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Локомотив — Уфа19:00
    В 19:00 в РФПЛ начнётся матч «Локомотив» — «Уфа».

    Последний матч между собой: «Уфа» — «Локомотив» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Уфа»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Локомотив» — «Уфа». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Еще один шаг к «золоту»«Локомотив» – «Уфа». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Миллион штрафа из-за «дебилов». Денисов боялся опоздать на тренировку
  • Подробности скандала с участием полузащитника «Локомотива»
    •
  • РФПЛ. «Рубин» и «Ростов» сыграли вничью, ЦСКА примет «Краснодар»
  • Обзор матчей 27-го тура российской Премьер-лиги
    •
  • 21/04
    • «Урал» на выезде минимально обыграл «Анжи»
  • 21/04
    • Глушаков призвал вернуть систему «весна-осень»
  • 21/04
    • «Рубин» и «Ростов» победителя не выявили
  • 21/04
    • Дзюба примет участие в матче с «Зенитом»
  • 21/04
    • Глушаков: Не надо говорить, что все футболисты паиньки и никогда не выпивают
  • 21/04
    • Бердыев: Ничья против «Ростова» закономерна
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
  • Худший «Реал» на своем поле в 21-м веке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Атлетик»
    •
  • Глушаков лишил «Спартак» Кубка России
  • Реакция спортивных СМИ на провал красно-белых в полуфинале Кубка России
    •
  • Двойная радость фанатов «Зенита»
  • Победа «Зенита» в день поражения «Спартака» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Россия попробует обыграть Чехию
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки на матч Евротура 22 апреля
  • 1,96
    •
  • Экспресс дня. Аллегри против Сарри в Турине
  • Прогнозы и ставки на футбол 22 апреля
  • 5,81
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 11:19
    • Егоров передаст в КДК документы по виновникам нецензурной брани в Каспийске
  • 11:11
    • Бикфалви: У меня лично было три голевых момента
  • 11:01
    • Ароян настроен на попадание в еврокубки по итогам следующего сезона
  • 11:01
    • Борьба за золото для «Спартака» серьезно осложнилась, считает Ещенко
  • 10:35
    • Тарханов: «Урал» должен попасть в шестерку
  • 10:15
    • «СКА-Хабаровск» и «Динамо» объявили составы
  • Команды согласятся на ничью
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки на матч 35-го тура чемпионата Англии по футболу 23 апреля
    • 3,25Завтра в 22:00
  • Бенефис капитана. Иньеста преподал урок игры в футбол
  • СМИ – о победе «Барселоны» над «Севильей» в финальном матче Кубка Испании
    • 09:36
  • 09:25
    • Моуринью: Почему нас так много критикуют?
  • 08:59
    • Бартомеу: Иньеста может играть в «Барселоне» столько, сколько хочет
  • 08:34
    • Монтелла попросил прощения у болельщиков «за такую игру»
  • 08:23
    • Иньеста примет решение о дальнейшем этапе карьеры на следующей неделе
  • 08:10
    • Президент «Анжи» отказался комментировать судейство
  • Останется ли «Спартак» в чемпионской гонке?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 23 апреля
    • 1,62Завтра в 19:30
  • 01:14
    • «Монако» потерпел поражение в матче против «Генгама»
  • 01:02
    • «Милан» дома проиграл аутсайдеру Серии А
  • «Манчестер Юнайтед» включил режим финалиста
  • Обзор СМИ после волевой победы «МЮ» в полуфинале Кубка Англии
    • 00:52
  • 00:25
    • «Барселона» разгромила «Севилью» и выиграла Кубок Испании
  • Примера. Ничья «Сельты» и «Валенсии», «Атлетико» примет «Бетис»
  • Обзор матчей 34-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 22:35
  • 22:03
    • «Фиорентина» минимально уступила «Сассуоло»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус