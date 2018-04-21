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    Глушаков не собирается плакать или заканчивать с футболом

    Кубок России Футбол России Спартак Тосно
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    Денис Глушаков
    На фото:Денис Глушаков
    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился своими эмоциями после нереализованного пенальти и поражения от «Тосно» в полуфинале Кубка России.

    «Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался. Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе. Понятно, что будут вспоминать эти моменты, в первую очередь я их буду вспоминать.

    Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом, ни что-то еще. Вперед, только вперед. Надо забывать, перебарывать и всем доказывать», — сказал Глушаков в интервью программе «Foot’больные люди».

    Напомним, Глушаков в матче против «Тосно» не реализовал решающий послематчевый пенальти, а также по ходу встречи не использовал два голевых момента.

    Глушаков лишил «Спартак» Кубка России

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