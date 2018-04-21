Глушаков не собирается плакать или заканчивать с футболом

Полузащитникподелился своими эмоциями после нереализованного пенальти и поражения отв полуфинале Кубка России.

«Я стараюсь сразу отходить от поражений. Понятно, что рубец на сердце остался. Думаю, в любом случае это все забудется, но останется навсегда в душе. Понятно, что будут вспоминать эти моменты, в первую очередь я их буду вспоминать.

Но я не собираюсь ни плакать, ни заканчивать с футболом, ни что-то еще. Вперед, только вперед. Надо забывать, перебарывать и всем доказывать», — сказал Глушаков в интервью программе «Foot’больные люди».

Напомним, Глушаков в матче против «Тосно» не реализовал решающий послематчевый пенальти, а также по ходу встречи не использовал два голевых момента.

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