Суммарный доход клубов АПЛ — 4,5 млрд фунтов

Суммарный доход клубов английской Премьер-лиги по итогам сезона-2016/17 увеличился почти на 1 миллиард фунтов и составил рекордные, говорится в исследовании Deloitte.

Общая прибыль команд до налогов в размере 0,5 миллиарда фунтов практически в 3 раза выше предыдущей рекордной отметки – 0,2 миллиарда в сезоне-2013/14.

Ожидается, что рост прибыли будет продолжаться.

Расходы на зарплатные ведомости в АПЛ возросли на 9% до 2,5 миллиардов фунтов, что тоже является рекордом, однако показатель роста гораздо ниже увеличения на 25% общей прибыли.

«Как мы и предсказывали в прошлом году, трехлетний ТВ-контракт, который вступил в силу в сезоне-2016/17, способствовал росту выручки до рекордных уровней», — сказал Дэн Джонс, глава спортивной бизнес-группы Deloitte.