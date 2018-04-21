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    Суммарный доход клубов АПЛ — 4,5 млрд фунтов

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    Суммарный доход клубов АПЛ — 4,5 млрд фунтов
    На фото:Суммарный доход клубов АПЛ — 4,5 млрд фунтов
    Суммарный доход клубов английской Премьер-лиги по итогам сезона-2016/17 увеличился почти на 1 миллиард фунтов и составил рекордные 4,5 миллиарда, говорится в исследовании Deloitte.

    Общая прибыль команд до налогов в размере 0,5 миллиарда фунтов практически в 3 раза выше предыдущей рекордной отметки – 0,2 миллиарда в сезоне-2013/14.

    Ожидается, что рост прибыли будет продолжаться.

    Расходы на зарплатные ведомости в АПЛ возросли на 9% до 2,5 миллиардов фунтов, что тоже является рекордом, однако показатель роста гораздо ниже увеличения на 25% общей прибыли.

    «Как мы и предсказывали в прошлом году, трехлетний ТВ-контракт, который вступил в силу в сезоне-2016/17, способствовал росту выручки до рекордных уровней», — сказал Дэн Джонс, глава спортивной бизнес-группы Deloitte.

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