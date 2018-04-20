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    «Тосно» планирует предложить Погребняку новый контракт

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    Павел Погребняк
    На фото:Павел Погребняк
    «Тосно» планирует предложить новый контракт нападающему Павлу Погребняку, сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

    34-летний форвард, чей контракт с клубом из Ленинградской области истекает в конце сезона-2017/18, в ближайшее время будет прооперирован в связи с травмой ахиллова сухожилия.

    «Погребняк проявил себя в составе "Тосно", и мы заинтересованы в продлении соглашения. Так что будем разговаривать с ним. Но сейчас главное, чтобы он правильно восстановился от травмы», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

    Погребняк перешел в «Тосно» этой зимой и провел за команду восемь матчей, в которых забил четыре гола.

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