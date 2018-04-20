«Тосно» планирует предложить Погребняку новый контракт

«Тосно» планирует предложить новый контракт нападающему, сообщил генеральный директор клуба

34-летний форвард, чей контракт с клубом из Ленинградской области истекает в конце сезона-2017/18, в ближайшее время будет прооперирован в связи с травмой ахиллова сухожилия.

«Погребняк проявил себя в составе "Тосно", и мы заинтересованы в продлении соглашения. Так что будем разговаривать с ним. Но сейчас главное, чтобы он правильно восстановился от травмы», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

Погребняк перешел в «Тосно» этой зимой и провел за команду восемь матчей, в которых забил четыре гола.