Аргентинский клуб хочет подписать Буффона

Руководство клуба из Буэнос-Айреса планирует предложить 40-летнему игроку контракт, который будет рассчитан на вторую часть сезона в Кубке Либертадорес, которая пройдет после чемпионата мира в России.
Президент «Боки» Даниель Анджеличи очень хочет видеть Буффона в своей команде. К переговорам он может привлечь бывшего одноклубника вратаря форварда Карлоса Тевеса.
Буффону грозит дисквалификация в чемпионате Италии
Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Ранее появилась информация, что вратарь принял окончательное решение завершить игровую карьеру. Свой прощальный матч он должен провести летом.