Аргентинский клуб хочет подписать Буффона

Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» проявляет интерес к голкиперу туринского «Ювентуса», сообщает TyC Sports.

Руководство клуба из Буэнос-Айреса планирует предложить 40-летнему игроку контракт, который будет рассчитан на вторую часть сезона в Кубке Либертадорес, которая пройдет после чемпионата мира в России.

Президент «Боки» Даниель Анджеличи очень хочет видеть Буффона в своей команде. К переговорам он может привлечь бывшего одноклубника вратаря форварда Карлоса Тевеса.

Буффону грозит дисквалификация в чемпионате Италии

Буффон выступает за «Ювентус» с 2001 года. Ранее появилась информация, что вратарь принял окончательное решение завершить игровую карьеру. Свой прощальный матч он должен провести летом.