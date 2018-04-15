ФНЛ: «Крылья Советов» обыграли «Енисей», «Оренбург» потерял очки в Ярославле

В центральном матче тура «Крылья Советов» принимали «Енисей». Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0.
Единственный гол в матче на 52-й минуте забил Александр Соболев.
Также отметим, что в составе гостей на 73-й минуте был удален Александр Жиров.
В Ярославле «Шинник» принимал «Оренбург». Встреча завершилась ничьей — 0:0.
Четвертая команда чемпионата «Балтика» на выезде играла против «Томи». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
Три очка «Томи» принес Анте Пульич, который забил на 53-й минуте матча.
На 69-й минуте игры «Томь» осталась в меньшинстве (удаление заработал Василий Алейников), но удержала преимущество.
После 33-х туров у «Оренбурга» и «Енисея» по 71 очку. У «Крыльев Советов» — 70 очков и третье место, у «Балтики» — 56 очков и четвертая позиция.