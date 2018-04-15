ФНЛ: «Крылья Советов» обыграли «Енисей», «Оренбург» потерял очки в Ярославле

Состоялись матчи 33-го тура ФНЛ.

В центральном матче тура «Крылья Советов» принимали «Енисей». Встреча завершилась минимальной победой хозяев поля — 1:0.

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил Александр Соболев.

Также отметим, что в составе гостей на 73-й минуте был удален Александр Жиров.

В Ярославле «Шинник» принимал «Оренбург». Встреча завершилась ничьей — 0:0.

Четвертая команда чемпионата «Балтика» на выезде играла против «Томи». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Три очка «Томи» принес Анте Пульич, который забил на 53-й минуте матча.

На 69-й минуте игры «Томь» осталась в меньшинстве (удаление заработал Василий Алейников), но удержала преимущество.

После 33-х туров у «Оренбурга» и «Енисея» по 71 очку. У «Крыльев Советов» — 70 очков и третье место, у «Балтики» — 56 очков и четвертая позиция.