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    «МанСити» на выезде обыграл «Тоттенхэм»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии.

    Счет на 22-й минуте открыли гости. Компани сделал отличную длинную передачу на ход Жезуса, который убежал от последнего защитника и реализовал выход на свидание с Льорисом.

    Спустя две минуты в ворота «шпор» был назначен пенальти за фол Льориса на Стерлинге, который реализовал Илкай Гюндоган.

    На 42-й минуте хозяева отквитали один мяч. Проникающий пас прошёл на Кристиана Эриксена, который пробил прямо в Эдерсона, рикошетом от которого мяч угодил в колено датчанина и отлетел в пустые ворота.

    На 72-й минуте, после подачи с углового Льорис отразил опаснейший удар, подарив мяч Рахиму Стерлингу, который расстрелял ворота с угла вратарской!

    Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Манчестер Юнайтед» на 16 очков.

    Если команда Жозе Моуринью 15 апреля уступит аутсайдеру таблицы «Вест Бромвичу», то «Манчестер Сити» обеспечит себе чемпионский титул за пять туров до конца сезона.

    В случае ничьей титул де-факто также достанется «Ман Сити» благодаря существенному преимуществу в разности забитых и пропущенных мячей (+68 против +38).

    «Тоттенхэм» занимет четвертое место в турнирной таблице.

    «Тоттенхэм» добьется своего«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английского чемпионата по футболу 14 апреля
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