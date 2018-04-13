Россия установила свой рекорд по сумме коэффициентов УЕФА за сезон

На фото: Россия установила свой рекорд по сумме коэффициентов УЕФА за сезон uefa.com

Российские клубы в нынешнем сезоне в очередной раз обновили рекорд по сумме коэффициентов в еврокубках – в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

После матчей 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» (1:4, 2:2) коэффициент России в этом сезоне составил 12,600.

Больше всего очков в копилку страны принёс ЦСКА – 21. Затем идут «Зенит» (16), «Локомотив» (12), «Спартак» (11) и «Краснодар» (3). Всего — 63 очка.

Турнирное положение в таблице коэффициентов УЕФА осталось прежним: Россия с индексом 53,382 идет шестой. Франция (55,748) занимает пятую строчку, Португалия (47,248) — седьмую.

Лидерство в таблице коэффициентов УЕФА сохраняет Испания (105,141), следом расположились Англия (78,891) и Италия (75,916). Страны из первой тройки имеют право заявлять по четыре команды в Лигу чемпионов.

В сезонах 2018/19 и 2019/20 Россию смогут представлять шесть клубов (три – в Лиге чемпионов, три – в Лиге Европы).