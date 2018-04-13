ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Россия установила свой рекорд по сумме коэффициентов УЕФА за сезон

    УЕФА РФПЛ Футбол России ЦСКА Спартак Зенит Краснодар Локомотив Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Россия установила свой рекорд по сумме коэффициентов УЕФА за сезон
    На фото:Россия установила свой рекорд по сумме коэффициентов УЕФА за сезон
    Российские клубы в нынешнем сезоне в очередной раз обновили рекорд по сумме коэффициентов в еврокубках – в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

    После матчей 1/4 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Арсеналом» (1:4, 2:2) коэффициент России в этом сезоне составил 12,600.

    Больше всего очков в копилку страны принёс ЦСКА – 21. Затем идут «Зенит» (16), «Локомотив» (12), «Спартак» (11) и «Краснодар» (3). Всего — 63 очка.

    Турнирное положение в таблице коэффициентов УЕФА осталось прежним: Россия с индексом 53,382 идет шестой. Франция (55,748) занимает пятую строчку, Португалия (47,248) — седьмую.

    Лидерство в таблице коэффициентов УЕФА сохраняет Испания (105,141), следом расположились Англия (78,891) и Италия (75,916). Страны из первой тройки имеют право заявлять по четыре команды в Лигу чемпионов.

    В сезонах 2018/19 и 2019/20 Россию смогут представлять шесть клубов (три – в Лиге чемпионов, три – в Лиге Европы).

    Сделает ли «Динамо» еще один подарок «Спартаку»?«Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    •
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    •
  • 12/04
    • ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы
  • 12/04
    • Вернблум не попал в заявку ЦСКА на матч с «Арсеналом»
  • 12/04
    • Полузащитник «Спартака» пропустит около двух недель
  • 12/04
    • Марио Фернандес перестал считаться легионером в РФПЛ
  • 12/04
    • Венгер: У ЦСКА самые сильные в России полузащитники — Головин и Дзагоев
  • 12/04
    • «Ахмат» обыграл «Тосно» в молодежном первенстве
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Игорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Диего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?
    Подробный разбор
  • «Бавария» среди лучших, но есть вопросы
  • Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья»
    •
  • Туринская сказка превратилась в драму
  • Эпическая мадридская развязка четвертьфинала Лиги чемпионов – в нашем обзоре прессы
    •
  • Бедный Павел
  • Изучаем судебную тяжбу между московским «Динамо» и его бывшим форвардом
    •
  • Топ-3 форварда «Атлетико Мадрид» за последние 10 лет
  • LiveSport.Ru анализирует поиски постоянного форварда одним из претендентов на Лигу Европы 17/18
    •
  • «Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста Месси
  • Реакция прессы на матч «Рома» — «Барселона»
    •
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Герои и неудачники английского четвертьфинала ЛЧ
  • Кинжал в сердце «Сити» от Салаха, привычное дело для Лаоса и фэйлы центральных защитников
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Нью-Джерси» сделает выводы после поражения в первой игре с «Тампой-Бэй»
  • «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля
  • 2,27
    •
  • «Нэшвилл» обыграет «Колорадо» во втором матче серии
  • «Нэшвилл» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 14 апреля
  • 1,62
    •
    Футбол. Лента новостей
  • «Тоттенхэм» добьется своего
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английского чемпионата по футболу 14 апреля
    • 2,28Завтра в 21:45
  • Без «качелей» и мешка
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки на матч 32-го тура Серии А 14 апреля
    • 1,75Завтра в 21:45
  • «Рубин» даст бой в Перми
  • «Амкар» — «Рубин». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля
    • 1,93Завтра в 11:30
  • 09:10
    • ПСЖ интересуется форвардом «Реала»
  • Уйдет результативность, но не результат
  • «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч 34-го тура английской Премьер-лиги 14 апреля
    • 1,77Завтра в 19:30
  • Выездной барьер и «пенсионер»
  • «Саутгемптон» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 14 апреля
    • 1,89Завтра в 14:30
  • Чуда не вышло: Храбрый ЦСКА и тусклый «Арсенал»
  • Несостоявшийся еврокубковый камбэк ЦСКА — в нашем обзоре прессы
    • 02:16
  • «Севилья» возьмет характером
  • «Севилья» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч 32-го тура испанского первенства по футболу 14 апреля
    • 2,21Завтра в 14:00
  • Сделает ли «Динамо» еще один подарок «Спартаку»?
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 14 апреля
    • 2,45Завтра в 14:00
    Жеребьёвка 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/2018
    Сегодня в 14:00     Жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы 2017/2018
    Сегодня в 13:00
  • Медвежья лига: РФПЛ получит новый логотип
  • Российская Премьер-лига готовится к ребрендингу — с медведями, но без цыган и бубнов
    • 00:49
  • 00:08
    • «Марсель» разгромил «Лейпциг» и вышел в полуфинал Лиги Европы
  • 00:00
    • «Зальцбург» выбил «Лацио» из Лиги Европы
  • 23:59
    • «Атлетико» уступил «Спортингу», но вышел в полуфинал ЛЕ
  • 23:59
    • ЦСКА сыграл вничью с «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы
  • Смазанная концовка удивительного матча
  • Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальный четвертьфинал ЛЧ между «Реалом» и «Ювенсусом»
    • Вчера в 21:54
  • 21:14
    • Вернблум не попал в заявку ЦСКА на матч с «Арсеналом»
  • 19:46
    • КОНМЕБОЛ попросил ФИФА расширить количество сборных на ЧМ-2022 до 48
  • 19:36
    • Мустафи: В ответном матче с ЦСКА нельзя расслабляться ни на секунду
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус