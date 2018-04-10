«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Эмерик Лапорт, Николас Отаменди, Рахим Стерлинг, Kevin De Bruyne, Лерой Зане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Gabriel Jesus.
«Ливерпуль»: Loris Karius, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон, Trent Alexander-Arnold, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садио Мане.
Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.