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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Манчестер Сити — Ливерпуль. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.04.2018)

    Манчестер Сити Ливерпуль
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    •  Манчестер Сити — Ливерпуль21:45
    В 21:45 в 1/4 финала Лиги чемпионов начнётся матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

    Составы команд:

    «Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уокер, Эмерик Лапорт, Николас Отаменди, Рахим Стерлинг, Kevin De Bruyne, Лерой Зане, Бернарду Силва, Давид Сильва, Фернандиньо, Gabriel Jesus.

    «Ливерпуль»: Loris Karius, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон, Trent Alexander-Arnold, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садио Мане.

    Предыдущий матч соперников: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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