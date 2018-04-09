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    Гончаренко: Много ошибок с нашей стороны — и по схеме, и по заменам

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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

    «Если говорить о забитых мячах, это всегда справедливо. Если ты не забиваешь, а тебе забивают, то счет соответствует тому, что было.

    Много ошибок. И с нашей тренерской стороны – по схеме, по выбору как играть, по заменам тоже. Нас можно понять, ведь какую-то ротацию мы должны проводить, сохраняя боеспособность состава.

    В первом тайме "Динамо" было побыстрее. У нас не было энергии. Во втором тайме путем замен и из-за желания не проиграть мы стали лучше играть.

    Понятно, что не нужно рисковать. Кого-то нужно разгружать. Может быть и не стоило играть в 4 защитника, но тем не менее не так много у нас защитников. Нужно давать отдыхать и полузащите и нападению, чтобы подойти к следующим играм.

    Почему "Динамо" удалось разбить атаки ЦСКА? Путем замен. Нельзя столь высокий ритм держать все время. Казалось, что мы развернем игру, но это только казалось, а остроты как таковой было мало», – сказал в эфире канала «Наш футбол» Гончаренко.

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