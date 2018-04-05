ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Джака: Значем, что с ЦСКА будет непросто, ведь они победили «Лион»

    Арсенал Футбол Англии Лига Европы ЦСКА Футбол России Лион Футбол Франции Милан Футбол Италии
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Гранит Джака
    На фото:Гранит Джака
    Полузащитник лондонского «Арсенала» Гранит Джака поделился ожиданиями от первого поединка 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА.

    «Я бы предпочёл, чтобы первый матч мы играли на выезде, но надеюсь, что на "Эмирейтс" нам удастся сделать большой шаг на пути к полуфиналу.

    Мы с нетерпением ждём этого матча и знаем, что будет непросто, ведь ЦСКА продемонстрировал сильный характер, победив "Лион" в ответной встрече.

    Они выиграли со счётом 3:2 на выезде, и это хорошее предупреждение для нас. Нам нужно быть сконцентрированными.

    Мы тоже показали характер в первом матче с "Миланом", особенно когда повели 1:0. Вы могли почувствовать, что наша уверенность вернулась.

    Нам удалось победить в последних двух встречах, поэтому мы рады, что продолжаем прогрессировать», – приводит слова Джаки пресс-служба «Арсенала».

    Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • ЦСКА снял ростовское проклятье
  • Реакция прессы на победу ЦСКА в последнем матче на «Олимпе-2»
    •
  • 05/04
    • РФС рекомендовал болельщикам ЦСКА не поддаваться на провокации английских фанатов
  • 05/04
    • Матчи «Спартак» — «Тосно» и ЦСКА — «Амкар» разведут по времени
  • 05/04
    • Вернблум и Муса – в атаке ЦСКА на матч с «Арсеналом»
  • 04/04
    • Миланское дерби завершилось без голов
  • 04/04
    • Акинфеев: Приятно будет обыграть такую великую команду, как «Арсенал»
  • 04/04
    • Тренерский штаб ЦСКА взял на игру с «Арсеналом» 19 игроков
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровЖозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова
  • Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара»
    •
  • Топ-4 факта о Лиге чемпионов
  • Перед четвертьфиналами Лиги чемпионов мы решили вспомнить самое интересное о самом престижном европейском клубном турнире
    •
  • «Тоттенхэм» и «Челси» движутся в разных направлениях
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Тоттенхэм»
    •
  • Трансферный дайджест. 28 марта — 2 апреля
  • Кто нужен Гвардиоле, за кем следит «Реал», кого зовет «Барселона» и другие трансферные новости последних дней
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Удастся ли ЦСКА «размочить» счет в Лондоне?
  • «Арсенал» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 5 апреля
  • 1,85
    •
  • Повторит ли «Сент-Луис» домашние ошибки матча с «Чикаго»?
  • «Чикаго» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля
  • 1,92
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 20:52
    • Вернблум и Муса – в атаке ЦСКА на матч с «Арсеналом»
  • 19:43
    • Корнаухов: ЦСКА сыграет с одним из фаворитов Лиги Европы
  • 19:34
    • Хохлов: Если будет шанс выйти в Лигу Европы, мы, конечно, не откажемся
  • 17:52
    • УЕФА открыл дело в отношении «Ливерпуля»
  • 17:32
    • Матчи «Спартак» — «Тосно» и ЦСКА — «Амкар» разведут по времени
  • «Барселона» не соответствует своим стандартам
  • Реакция прессы на матч «Барселона» — «Рома»
    • 17:26
  • 17:16
    • Представлена команда недели в Лиге чемпионов
  • 17:07
    • Стали известны зарплаты топ-арбитров на ЧМ-2018
  • 16:45
    • Арбитр Мешков получил «единицу» за матч «Спартак» — «Тосно»
  • 15:53
    • «Амстердам Арена» получит имя Кройфа со следующего сезона
  • 15:33
    • Ковач — главный претендент на пост главного тренера «Баварии»
  • 15:16
    • Салах избежал серьезной травмы
  • 14:35
    • Тарасов: Каждый должен выступать за ту страну, в которой родился
  • 14:14
    • Бердыев: Ахметов пытается разговаривать с позиции силы
  • 13:45
    • Вместимость «Ростов-Арены» на первом тестовом матче будет ограничена 13 тыс. зрителей
  • 13:01
    • Мануэль Нойер приступил к работе с мячом
  • 12:34
    • Мотта перейдет на тренерскую работу в ПСЖ
  • 12:17
    • Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
  • 12:11
    • Передня: Тяжело будет перестраивать игру СКА на атакующий стиль
  • Поможет ли смена наставника «армейцам»?
  • «СКА-Хабаровск» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля
    • 1,70Послезавтра в 11:00
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус