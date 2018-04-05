Джака: Значем, что с ЦСКА будет непросто, ведь они победили «Лион»

Полузащитник лондонского «Арсенала»поделился ожиданиями от первого поединка 1/4 финала Лиги Европы с московским ЦСКА.

«Я бы предпочёл, чтобы первый матч мы играли на выезде, но надеюсь, что на "Эмирейтс" нам удастся сделать большой шаг на пути к полуфиналу.

Мы с нетерпением ждём этого матча и знаем, что будет непросто, ведь ЦСКА продемонстрировал сильный характер, победив "Лион" в ответной встрече.

Они выиграли со счётом 3:2 на выезде, и это хорошее предупреждение для нас. Нам нужно быть сконцентрированными.

Мы тоже показали характер в первом матче с "Миланом", особенно когда повели 1:0. Вы могли почувствовать, что наша уверенность вернулась.

Нам удалось победить в последних двух встречах, поэтому мы рады, что продолжаем прогрессировать», – приводит слова Джаки пресс-служба «Арсенала».