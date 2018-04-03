Стадион в Самаре должен быть сдан к 25 апреля

Стадиондолжен быть сдан к 25 апреля, сообщил заместитель председателя правительства РФ

По его словам, первый тестовый матч на новом стадионе пройдет 28 апреля.

«Что касается Самары, по графику сдвижка произошла. Но по обновленному графику стадион может быть введен в строй к 25 апреля, и 28-го должен состояться первый тестовый матч.

Все технические работы идут в графике. Единственный вопрос — это наличие плюсовых температур для укладки и прошивки газона. Поэтому, если повезет с травой, все будет в порядке. Все остальные работы точно будут завершены. Но в любом случае это не создает риска для проведения чемпионата мира. У нас есть достаточно времени, чтобы завершить всю подготовку и провести необходимые тестовые матчи дополнительные в мае», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».

На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей ЧМ-2018: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.