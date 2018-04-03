Стадион в Самаре должен быть сдан к 25 апреля

По его словам, первый тестовый матч на новом стадионе пройдет 28 апреля.
«Что касается Самары, по графику сдвижка произошла. Но по обновленному графику стадион может быть введен в строй к 25 апреля, и 28-го должен состояться первый тестовый матч.
Все технические работы идут в графике. Единственный вопрос — это наличие плюсовых температур для укладки и прошивки газона. Поэтому, если повезет с травой, все будет в порядке. Все остальные работы точно будут завершены. Но в любом случае это не создает риска для проведения чемпионата мира. У нас есть достаточно времени, чтобы завершить всю подготовку и провести необходимые тестовые матчи дополнительные в мае», — цитирует Дворковича «Р-Спорт».
На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей ЧМ-2018: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.