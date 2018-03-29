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    Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до старта ЧМ-2018

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    Фёдор Смолов
    На фото:Фёдор Смолов
    Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов хочет оформить свой переход в «Вест Хэм Юнайтед» до старта чемпионата мира–2018, который пройдёт в России летом, сообщает Sky Sports.

    По информации издания, стоимость трансфера российского форварда, который намерен покинуть «Краснодар», оценивается в районе 10-13 млн фунтов стерлингов (около 11,4–14,85 млн евро).

    ПО информации издания, в приобретении Смолова также заинтересован «Марсель», однако сам футболист предпочитает переезд в Лондон.

    «Молотобойцы» вели с игроком переговоры прошлым летом, но наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес не был уверен, что Смолов достаточно силен для игры в АПЛ.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Смолов принял участие в 16 матчах за «Краснодар», в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

    Форвард офорид дубль в товарищеском матче сборной России с командой Испании в ноябре 2017 года и отличился голом в ворота Франции в контрольном матче, прошедшем 27 марта.

    Всего Смолов забил 50 голов в 67 матчах за «Краснодар» и 12 раз отличился в 30 встречах за сборную России.

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