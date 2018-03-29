Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до старта ЧМ-2018

Нападающий «Краснодара»хочет оформить свой переход вдо старта чемпионата мира–2018, который пройдёт в России летом, сообщает Sky Sports

По информации издания, стоимость трансфера российского форварда, который намерен покинуть «Краснодар», оценивается в районе 10-13 млн фунтов стерлингов (около 11,4–14,85 млн евро).

ПО информации издания, в приобретении Смолова также заинтересован «Марсель», однако сам футболист предпочитает переезд в Лондон.

«Молотобойцы» вели с игроком переговоры прошлым летом, но наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес не был уверен, что Смолов достаточно силен для игры в АПЛ.

В нынешнем сезоне РФПЛ Смолов принял участие в 16 матчах за «Краснодар», в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами.

Форвард офорид дубль в товарищеском матче сборной России с командой Испании в ноябре 2017 года и отличился голом в ворота Франции в контрольном матче, прошедшем 27 марта.

Всего Смолов забил 50 голов в 67 матчах за «Краснодар» и 12 раз отличился в 30 встречах за сборную России.