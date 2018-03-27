Сборная Англии упустила победу над Италией

сыграла вничью с(1:1) в товарищеском матче, прошедшем в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Англичане открыли счет на 26-й минуте. Против Стерлинга нарушили правила на половине поля Италии. Сразу же Лингард мяч покатил на Варди, Джейми вышел на рандеву с Доннаруммой и уверенно отправил мяч в угол ворот.

На 87-й минуте в ворота сборной Англии был назначен пенальти — после просмотра видеоповтора. Лоренцо Инсинье с «точки» вколотил мяч в угол ворот, Батлэнд угадал направление удара, но спасти свою команду было практически невозможно.

Товарищеский матч Англия – Италия 1:1 (1:0, 0:1) Голы: 1:0 – 26 Варди, 1:1 – 87, пенальти Инсинье. Англия: Батленд, Стоунз (Хендерсон, 73), Уокер, Тарковски, Триппьер (Роуз, 60), Янг, Лингард (Кук, 71), Дайер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 60), Стерлинг, Варди (Рэшфорд, 70). Италия: Доннарумма, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Дзаппакоста, Пароло, Жоржиньо, Кандрева (Кьеза, 56), Пеллегрини (Гальярдини, 79), Инсинье, Иммобиле (Белотти, 64). Предупреждения: Окслейд-Чемберлен (40), Уокер (72), Янг (83).

В другом товарищеском матчеодержала крупную победу над(4:0).

Голами отметились Ромелу Лукаку (дубль), Миши Батшуайи и Кевин де Брейне.

Напомним, Саудовская Аравия — соперник сборной России по группе A на чемпионате мира-2018. Турнир откроется игрой этих команд 14 июня, встреча пройдет на стадионе «Лужники».