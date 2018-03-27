Сборная Англии упустила победу над Италией

Англичане открыли счет на 26-й минуте. Против Стерлинга нарушили правила на половине поля Италии. Сразу же Лингард мяч покатил на Варди, Джейми вышел на рандеву с Доннаруммой и уверенно отправил мяч в угол ворот.
На 87-й минуте в ворота сборной Англии был назначен пенальти — после просмотра видеоповтора. Лоренцо Инсинье с «точки» вколотил мяч в угол ворот, Батлэнд угадал направление удара, но спасти свою команду было практически невозможно.
Товарищеский матч
Англия – Италия 1:1 (1:0, 0:1)
Голы: 1:0 – 26 Варди, 1:1 – 87, пенальти Инсинье. Англия: Батленд, Стоунз (Хендерсон, 73), Уокер, Тарковски, Триппьер (Роуз, 60), Янг, Лингард (Кук, 71), Дайер, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 60), Стерлинг, Варди (Рэшфорд, 70). Италия: Доннарумма, Де Шильо, Ругани, Бонуччи, Дзаппакоста, Пароло, Жоржиньо, Кандрева (Кьеза, 56), Пеллегрини (Гальярдини, 79), Инсинье, Иммобиле (Белотти, 64). Предупреждения: Окслейд-Чемберлен (40), Уокер (72), Янг (83).
Голами отметились Ромелу Лукаку (дубль), Миши Батшуайи и Кевин де Брейне.
Напомним, Саудовская Аравия — соперник сборной России по группе A на чемпионате мира-2018. Турнир откроется игрой этих команд 14 июня, встреча пройдет на стадионе «Лужники».
Товарищеский матч
Бельгия — Саудовская Аравия — 4:0 (2:0)
Голы: Лукаку, 13 (1:0). Лукаку, 39 (2:0). Батшуайи, 77 (3:0). Де Брейне, 78 (4:0).Бельгия: Миньоле, Вертонген, Компани (Вермален, 46), Алдервейрелд, Менье, Витцель, де Брюйне (Дембеле, 84), Феррейра Карраско (Лимбомбе, 46), Азар (Батшуайи, 59), Мертенс (Наингголан, 59), Лукаку (Миральяс, 79)Саудовская Аравия: Аль-Карни (Аль-Овайс, 46), Хаусауи (Джафали, 86), Аль-Харби, Хаусауи, Муат (Аль-Шахрани, 46), Отайф, Аль-Джассим (Аль-Хайбри, 82), Аль-Досари, Аль-Могауи, Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 69), Аль-Салауи (Аль-Моашер, 54). Предупреждения: Хаусауи (43), Хаусауи (67).