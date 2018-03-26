ФИФА получила две заявки на проведение ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала заявочные книги претендентов на проведение чемпионата мира-2026, которыми являютсяи совместная заявка

Как отмечается, именно эти две заявки будут бороться за право проведения ЧМ-2026. Выборы страны-хозяйки пройдут 13 июня на 68-м конгрессе ФИФА в Москве.

Теперь заявки будет рассматривать специальная рабочая группа ФИФА, которая посетит все страны, претендующие на организацию турнира. Даты визитов рабочей группы будут определены позднее. Отчеты об оценке заявок будут опубликованы в открытом доступе, как и каждый шаг процесса выбора страны-хозяйки.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.