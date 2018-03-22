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    Александр Глеб вернулся в БАТЭ

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    Александр Глеб
    На фото:Александр Глеб
    Экс-полузащитник «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александр Глеб заключил контракт с борисовским БАТЭ, сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.

    Отметим, что 36-летний игрок вернулся в БАТЭ в пятый раз. С этой командой он пять раз выигрывал чемпионат Белоруссии.

    Футболист также выступал за «Штутгарт» (2000-2005 и 2009-2010), «Арсенал» (2005-2008), «Барселону» (2008-2012), «Крылья Советов» (2012, 2017), «Коньяспор» (2014) «Генчлербирлиги» (2015, 2016).

    Кроме того хавбек играл на правах аренды за «Вольфсбург» и «Бирмингем».

    В составе «Барселоны» Глеб побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании, в составе «Бирмингема» выиграл Кубок английской лиги.

    В рядах национальной сборной Беларуссии Глеб провел 77 матчей, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

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