Александр Глеб вернулся в БАТЭ

Экс-полузащитники лондонскогозаключил контракт с борисовским сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.

Отметим, что 36-летний игрок вернулся в БАТЭ в пятый раз. С этой командой он пять раз выигрывал чемпионат Белоруссии.

Футболист также выступал за «Штутгарт» (2000-2005 и 2009-2010), «Арсенал» (2005-2008), «Барселону» (2008-2012), «Крылья Советов» (2012, 2017), «Коньяспор» (2014) «Генчлербирлиги» (2015, 2016).

Кроме того хавбек играл на правах аренды за «Вольфсбург» и «Бирмингем».

В составе «Барселоны» Глеб побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате и Кубке Испании, в составе «Бирмингема» выиграл Кубок английской лиги.

В рядах национальной сборной Беларуссии Глеб провел 77 матчей, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.