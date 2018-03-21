Испанская прокуратура требует приговорить Хаби Алонсо к пяти годам заключения

Испанская прокуратура потребовала приговорить бывшего игрока сборной Испаниик пяти годам заключения, информирует El País.

Как стало известно изданию, Алонсо подозревают в совершении экономических преступлений в 2010, 2011 и 2012 годах.

Экс-футболист «Реала» и «Баварии» уклонился от уплаты налогов за использование имиджевых прав на два миллиона евро.

Кроме того, прокуратура потребовала аналогичные сроки наказания для налогового консультанта футболиста Ивана Сальдуа Аскуэнага и руководителя фирмы Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA Игнаси Маэстре Касанова.

Правоохранительные органы рассчитывают, что нарушители выплатят штраф в размере четырех миллионов евро.