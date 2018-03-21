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    Испанская прокуратура требует приговорить Хаби Алонсо к пяти годам заключения

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    Хаби Алонсо
    На фото:Хаби Алонсо
    Испанская прокуратура потребовала приговорить бывшего игрока сборной Испании Хаби Алонсо к пяти годам заключения, информирует El País.

    Как стало известно изданию, Алонсо подозревают в совершении экономических преступлений в 2010, 2011 и 2012 годах.

    Экс-футболист «Реала» и «Баварии» уклонился от уплаты налогов за использование имиджевых прав на два миллиона евро.

    Кроме того, прокуратура потребовала аналогичные сроки наказания для налогового консультанта футболиста Ивана Сальдуа Аскуэнага и руководителя фирмы Kardazli Comercio Serviços de Consultoría e Investimentos LDA Игнаси Маэстре Касанова.

    Правоохранительные органы рассчитывают, что нарушители выплатят штраф в размере четырех миллионов евро.

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