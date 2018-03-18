«Челси» в дополнительное время обыграл «Лестер»

В основное время матча составе «Челси» на 42-й минуте отличился нападающий Альваро Мората. У «Лестера» на 76-й минуте точным ударом отметился Джейми Варди.
На 15-й минуте дополнительного времения забитый мяч на свой счет записал полузащитник лондонской команды Педро Родригес.
«Челси» стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».
Кубок Англии. 1/4 финала
«Лестер» — «Челси» — 1:2 д.в. (0:1, 1:0, 0:0)
Голы: Мората, 42 (0:1). Варди, 76 (1:1). Педро, 105 (1:2).«Лестер»: Шмейхель, Магуайр, Морган, Симпсон (Диабате 106), Чилуэлл, Иборра (Силва 106), Ндиди, Олбрайтон (Грэй 115), Варди, Ихеаначо (Окадзаки 68), Марез.«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэйхилл 101), Рюдигер, Азар, Бакайоко (Фабрегас 46), Виллиан (Педро 92), Канте, Мозес, Мората (Жиру 105+1).Предупреждения: Магуайр 25, Бакайоко 45+1, Мозес 89.