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    «Челси» в дополнительное время обыграл «Лестер»

    Кубок Англии Футбол Англии Челси Лестер Сити
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    Педро Родригес
    На фото:Педро Родригес
    Лондонский «Челси» победил «Лестер» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 (1:0) в пользу гостей.

    В основное время матча составе «Челси» на 42-й минуте отличился нападающий Альваро Мората. У «Лестера» на 76-й минуте точным ударом отметился Джейми Варди.

    На 15-й минуте дополнительного времения забитый мяч на свой счет записал полузащитник лондонской команды Педро Родригес.

    «Челси» стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».

    Кубок Англии. 1/4 финала
    «Лестер» — «Челси» — 1:2 д.в. (0:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Мората, 42 (0:1). Варди, 76 (1:1). Педро, 105 (1:2).«Лестер»: Шмейхель, Магуайр, Морган, Симпсон (Диабате 106), Чилуэлл, Иборра (Силва 106), Ндиди, Олбрайтон (Грэй 115), Варди, Ихеаначо (Окадзаки 68), Марез.«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Аспиликуэта, Кристенсен (Кэйхилл 101), Рюдигер, Азар, Бакайоко (Фабрегас 46), Виллиан (Педро 92), Канте, Мозес, Мората (Жиру 105+1).Предупреждения: Магуайр 25, Бакайоко 45+1, Мозес 89.
    Кто сыграет «стандартнее»?«Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 1/4 Кубка Англии 18 марта
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