«Челси» в дополнительное время обыграл «Лестер»

Лондонскийпобедилв четвертьфинале Кубка Англии. Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 (1:0) в пользу гостей.

В основное время матча составе «Челси» на 42-й минуте отличился нападающий Альваро Мората. У «Лестера» на 76-й минуте точным ударом отметился Джейми Варди.

На 15-й минуте дополнительного времения забитый мяч на свой счет записал полузащитник лондонской команды Педро Родригес.

«Челси» стал последним полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала вышли «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».