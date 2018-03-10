АПЛ. «МЮ» выиграл у «Ливерпуля», «Челси» справился с «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 2:1

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Ливерпулем» в центральном матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Олд Траффорд», завершилась со счетом 2:1.

«Красные дьяволы» вышли вперед на 14-й минуте. Давид Де Хеа вынес мяч далеко вперед, Ромелу Лукаку выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку дальше на Маркуса Рашфорда, тот в штрафной обыграл защитника и точно пробил в дальний угол.

Спустя десять минут команда Жозе Моуринью организовала еще одну результативную атаку. И вновь ее начали Де Хеа и Лукаку. Бельгиец сделал передачу на ход Хуану Мате, но удар испанца был заблокирован. Мяч отскочил к неприкрытом Рашфорду, который поразил полупустые ворота.

Интрига возродилась на 66-й минуте, когда Садио Мане на рывке ушел от соперника и с левого края прострелил во вратарскую, а Эрик Бейи неудачно подставил ногу и срезал мяч в нижний угол своих ворот. Впрочем, отыграться подопечные Юргена Клоппа не смогли.

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице (65 очков), а «Ливерпуль» — третье (60 очков).

Чемпионат Англии. 30-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:1 (2:0) Голы: 1:0 – 14 Рашфорд, 2:0 – 24 Рашфорд, 2:1 – 66, автогол Байи.«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Смоллинг, Валенсия, Мактомини, Янг, Мата (Лингард, 89), Матич, Санчес (Дармиан, 90+6), Рашфорд (Феллайни, 70), Лукаку.«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Робертсон (Соланке, 84), Александер-Арнолд (Вейналдум, 80), ван Дейк, Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 62), Салах, Джан, Мане, Милнер.Предупреждения: Рашфорд (27), Окслейд-Чемберлен (35), Валенсия (89).

«Эвертон» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал победу над «Брайтоном» со счётом 2:0.

В середине второго тайма защитник «Брайтона» Гаэтан Бонг забил в свои ворота, а на 76-й минуте Дженк Тосун закрепил победу «Эвертона».

«Бернли» с 43 очками занимает седьмое место. «Эвертон» набрал 37 очков и находится на девятой позиции.

Чемпионат Англии. 30-й тур «Эвертон» — «Брайтон & Хоув» — 2:0 (0:0) Голы: Бонг, 60 — в свои ворота (1:0). Дженк, 76 (2:0). Нереализованный пенальти: Руни (Эвертон), 88 (вратарь)«Эвертон»: Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Сигурдссон, Дэйвис (Классен, 84), Руни, Уолкотт (Калверт-Льюин, 73), Дженк, Боласье (Холгейт, 78).«Брайтон & Хоув»: Райан, Бонг (Зуттнер, 82), Даффи, Скелотто, Данк, Каяль (Локадиа, 69), Гросс, Преппер, Кноккарт, Маррей (Ульоа, 77), Искиэрдо.Предупреждение: Скелотто, 55. Удаление: Кноккарт (Брайтон & Хоув), 81.

«Хаддерсфилд Таун» – «Суонси Сити» 0:0

В матче 30-го тура АПЛ «Хаддерсфилд» и «Суонси» поделили очки (0:0).

Чемпионат Англии. 30-й тур «Хаддерсфилд» — «Суонси» — 0:0 «Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Шиндлер, Хадергьонай, Мэлоун, Хогг, Муй (Уильямс, 69), Притчард (Кванер, 65), ван Ла Парра (Депуатр, 78), Инс, Мунье.«Суонси»: Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, ван дер Хорн, Моусон, Кинг, Ки Сон Ен (Кэрролл, 89), Клукас, А.Айю (Абрахам, 73), Дж.Айю.Предупреждения: Моусон, 19. Ольссон, 50. А.Айю, 63. Хадергьонай, 70. Кванер, 90+3. Удаление: Дж.Айю (Суонси), 11.

«Ньюкасл Юнайтед» – «Саутгемптон» 3:0

В параллельной встрече «Ньюкасл» в родных стенах забил три безответных мяча «Саутгемптону».

Дубль в свой актив занес Роберт Кенеди.

Чемпионат Англии. 30-й тур «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон» — 3:0 (2:0) Голы: Кенеди, 2 (1:0). Кенеди, 29 (2:0). Ритчи, 57 (3:0). «Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Лежен, Дамметт, Ласкеллес, Кенеди (Атсу, 78), Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви (Мерино, 83), Гэйл (Хоселу, 70), Перес.«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Лемина (Лонг, 46), Тадич (Симс, 46), Редмонд, Каррильо (Габбьядини, 66).Предупреждения: Худт, 48. Стивенс, 69.

«Вест Бромвич Альбион» – «Лестер Сити» 1:4

В матче 30-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер» одержал гостевую победу над «Вест Бромвичем» — 4:1.

Счет на 8-й минуте открыли хозяева — гол забил Хосе Саломон Рондон. На 21-й минуте Джейми Варди сравнял счет, а на 62-й минуте Рияд Марез вывел «лис» вперед.

На 76-й минуте Келечи Ихеаначо упрочил преимущество «Лестера», а на третьей компенсированной минуте Висенте Иборра поставил победную точку.

После этого матча «Лестер» на 8-м месте — 40 очков, а «Вест Бромвич» на 20-м месте — 20 очков.

Чемпионат Англии. 30-й тур «Вест Бромвич Альбион» — «Лестер» — 1:4 (1:1) Голы: Рондон, 8 (1:0). Варди, 21 (1:1). Махрез, 62 (1:2). Ихеаначо, 76 (1:3). Иборра, 90+3 (1:4). «Вест Бромвич Альбион»: Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Крыховяк (Филд, 59), Ливермор, Рондон, Филлипс (Родригес, 70), Берк (Робсон-Кану, 83).«Лестер»: Шмайхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилвелл, Иборра, Ндиди, Окадзаки (Ихеаначо, 60), Варди, Махрез (Диабате, 88), Грэй (Олбрайтон, 67).Предупреждения: Варди, 41. Симпсон, 53. Ндиди, 73. Ливермор, 81.

«Вест Хэм Юнайтед» – «Бернли» 0:3

«Вест Хэм» дома уступил «Бернли» — 0:3. У гостей забивали Эшли Барнс и Крис Вуд (дважды).

У «Вест Хэма» 30 очков и 16-е место. «Брайтон» на 11-й позиции – 34 очка.

Чемпионат Англии. 30-й тур «Вест Хэм Юнайтед» — «Бернли» — 0:3 (0:0) Голы: Барнс, 66 (0:1). Вуд, 70 (0:2). Вуд, 81 (0:3). «Вест Хэм Юнайтед»: Харт, Коллинс, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Нобл, Куяте, Жоау Мариу (Эрнандес, 71), Ланцини, Арнаутович, Антонио.«Бернли»: Поуп, Ми, Уорд, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик (Вуд, 60), Леннон, Гвюдмундссон, Барнс (Воукс, 89).Предупреждения: Крессуэлл, 40. Ланцини, 54. Уэствуд, 57. Леннон, 76.

«Челси» – «Кристал Пэлас» 2:1

Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте. Виллиан получил мяч на левом фланге, в фирменном стиле сместился в центр и пробил в ближний угол, мяч от стойки залетел в сетку ворот.

На 32-й минуте футболисты «Челси» организовали быструю атаку, Азар не стал бить с выгодной позиции и отдал передачу на свободного Дзаппакосту, итальянец выполнял прострел в центр, но защитник гостей Мартин Келли срезал мяч в собственные ворота.

На 90-й минуте защитник «Кристал Пэласа» Патрик Ван Анхольт здорово подключился к атаке своей команды, получил передачу от Заха в чужой штрафной и в ближнем бою переиграл Куртуа.

После этого матча «Челси» с 5 очками на 56-м месте, а «Кристал Пэлас» на 18-м месте — 27 очков.

Чемпионат Англии. 30-й тур «Челси» — «Кристал Пэлас» — 2:1 (2:0) Голы: Виллиан, 25 (1:0). Келли, 32 — в свои ворота (2:0). ван Анхолт, 90 (2:1). «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Дзаппакоста, Канте, Фабрегас (Бакайоко, 88), Виллиан, Азар (Педро, 88), Алонсо, Жиру (Мората, 72).«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Ван-Биссака, Келли, Томкинс, ван Анхолт, Миливоевич, Макартур, Таунсенд (Ли Чхон Ен, 81), Шлупп (Ридевалд, 75), Серлот, Бентеке (Заа, 46).Предупреждения: ван Анхолт, 59. Томкинс, 86.

«Арсенал» – «Уотфорд»

11 марта, 16:30 мск

«Борнмут» – «Тоттенхэм Хотспур»

11 марта, 19:00 мск

«Сток Сити» – «Манчестер Сити»

12 марта, 23:00 мск