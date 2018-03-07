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    Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России

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    Братья Березуцкие
    На фото:Братья Березуцкие
    12 марта тренерский штаб национальной сборной России назовет состав для подготовки к контрольным матчам с командами Бразилии и Франции, которые пройдут соответственно 23 и 27 марта.

    Сегодня стало окончательно ясно, что братья Березуцкие приняли решение завершить выступления за сборную России. Об этом официально объявил Василий Березуцкий.

    «Если вы помните, год назад я принял решение приостановить выступления за сборную России.

    Учитывая возраст и, самое главное, состояние здоровья, я понял, что необходимо сосредоточиться на игре за свой клуб.

    Тогда главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов посоветовал мне использовать именно формулировку "приостановил".

    Сейчас, когда до чемпионата мира осталось всего три месяца и фактически только мартовский сбор с контрольными играми против Бразилии и Франции, считаю, что нужно четко сказать о том, что я, а также мой брат Алексей, завершаем выступления за национальную команду.

    Как и ранее, повторяю, что всегда с удовольствием приезжал в расположение сборной, выкладывался без остатка. Но сейчас состояние здоровья не оставляет выбора.

    Могу только посоветовать сейчас абсолютно всем не будоражить больше эту тему. Давайте дадим команде спокойно подготовиться к чемпионату мира. Решение принято, и оно окончательное.

    Сегодня мы пообщались со Станиславом Черчесовым, и я постарался ему его объяснить. Уверен, что тренерский штаб найдет замены травмированным ребятам и достойно выйдет этой ситуации.

    Хотел бы пожелать от нас с братом успехов сборной России на чемпионате мира. Мне кажется, нашей команде по силам там показать хороший футбол и добиться положительного результата, для начала – выйти из своей группы», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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