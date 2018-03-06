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    Второй подряд камбек. Матич принес «МЮ» победу на «Селхерст Парк»

    СМИ – о волевой победе «Манчестер Юнайтед» над «Кристал Пэлас»

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    Радость футболистов «Манчестер Юнайтед»
    Радость футболистов «Манчестер Юнайтед»
    Goal.com
    «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 29-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Кристал Пэлас». Уступая со счетом 0:2 после голов Эндроса Таунсенда и Патрика ван Анхольта, «красные дьяволы» нашли в себе силы для того, чтобы отыграться усилиями Криса Смоллинга, Ромелу Лукаку и Неманьи Матича. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

    Дебютный гол Матича

    Журналист The Independent Люк Браун отметил, что Неманья Матич забил свой первый гол в составе «Манчестер Юнайтед».

    Венгер заканчивает работу с «Арсеналом» Будущее тренера предопределено «Вы, наверное, могли заметить, как занервничала публика на "Селхерст Парк", когда резервный арбитр подошел к кромке поля и просигнализировал о добавлении ко второму тайму трех минут. Похоже, в этот момент болельщики предчувствовали беду.

    И, как будто по команде, мяч прилетел к Неманье Матичу, который принес победу "Юнайтед" выполнив великолепный удар с дальней дистанции. Его первый гол в футболке "красных дьяволов" довершил камбек, который совершила команда Жозе Моуринью.

    "Кристал Пэлас" попросту не хватило надежности в обороне, чтобы переписать историю. Голы Андроса Таунсенда и Патрика ван Анхольта могли принести "стекольщикам" определяющий результат. Матч мог стать одним из лучших во время непродолжительной эпохи Ходжсона, но стал одним из худших.

    Проще говоря, этот результат больше усугубил ситуацию для "Кристал Пэлас", чем помог "Манчестер Юнайтед". Команда Жозе Моуринью прыгнула на второе место, опередив "Ливерпуль", но все равно на 16 очков отстает от лидера. В то же время "стекольщики" потеряли драгоценные очки и погрязли в зоне вылета. "Челси" и "Ливерпуль" ждут их в ближайших турах», — напоминает Браун.

    Ферги может гордиться

    Обозреватель Manchester Evening News Киран Келли считает, что бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон должен гордиться нынешней командой.

    «Когда Жозе Моуринью смело выпустил на поле Люка Шоу и Хуана Мату в середине второго тайма, трудно было сказать, по какой схеме играл "Юнайтед".

    Виктор Линделёф и Крис Смоллинг были единственными игроками с определенными позициями, тогда как другие футболисты отчаянно отправились забивать второй гол, а затем и третий.

    Во второй раз подряд "красные дьяволы" добились победы, проигрывая в счете. Данный факт можно назвать примечательным.

    Немало слов было написано о том, как плохо играет "Юнайтед" против прямых конкурентов. Однако у подопечных Моуринью хватает проблем и в матчах с более слабыми соперниками, которые борются за выживание.

    "Сток", "Хаддерсфилд", "Ньюкалс" — все они отнимали очки у манкунианцев в этом сезоне. "Бристоль" выбил их из Кубка лиги, а "Кристал Пэлас" оказался очень близок к сенсации.

    В "Манчестер Юнайтед" надеются, что великолепный победный гол Матича станет переломным, и команда, наконец, будет доминировать в играх с более слабыми соперниками», — отмечает Келли.

    «Юнайтед» нужны фланговые защитники

    Автор Squawka Мухаммад Батт пришел к выводу, что «Манчестер Юнайтед» нуждается в приобретении фланговых защитников.

    Моуринью поставил Конте на грань отставки Спортивные СМИ — о победе «МЮ» над «Челси» «Небрежная работа на зимнем трансферном рынке и мотивационные проблемы Люка Шоу привели к тому, что "Манчестер Юнайтед" вынужден играть с двумя фланговыми защитниками, которым уже за 30 лет.

    Конечно, Антонио Валенсия большую часть сезона напоминал солдата, который готов терпеть и идти в бой. Однако за пять последних недель он, похоже прибавил в возрасте сразу на пять лет, если судить по игре. Неудивительно, что его заменил Джесси Лингард.

    Что касается Эшли Янга, то он был настолько плох, что Жозе Моуринью даже не побоялся выпустить на поле Люка Шоу, игрока, к которому он не испытывает ничего, кроме презрения.

    Учитывая то, что игроки "Юнайтед" любят активно перемещаться по полю, оставляя свои позиции, шириной руководят фланговые защитники, на которых ложится огромная ответственность.

    Подписание левого и флангового защитника – приоритет для "Манчестер Юнайтед". Их дорогая полузащита и мощная атака попросту не могут функционировать без них», — убежден Батт.

    Ошибки Погба и Санчеса

    Корреспондент The Mirror Даррен Льюис считает, что Поль Погба и Алексис Санчес пока не демонстрируют своих лучших качеств в «Манчестер Юнайтед».

    «Челси» готовится к жизни без Конте Насколько вероятна смена менеджера в «Челси»? «У Поля Погба был еще один шанс ответить всем своим критикам. Но в очередной раз он этого не сделал. Забудьте все разговоры о его стрижках и татуировках. Это не имеет ничего общего с тем, хорошо играет полузащитник или плохо.

    Мы ведь говорим о том, что Погба не взял игру под свой контроль, хотя должен был это сделать в такой игре, как сегодня. Мы говорим о его неуместных передачах, о его невынужденных ошибках, о его неудачной попытке взять под контроль центр поля.

    Очевидно, он является игроком топ уровня. Другой футболист попросту не смог бы вывести "Ювентус" в финал Лиги чемпионов. Но Моуринью просто не может извлечь из него все самое лучшее.

    Бедный чилиец Алексис Санчес полагал, что его разочарования остались в прошлом, что они остались где-то в Северном Лондоне, который он покинул этой зимой.

    Еще в декабре Санчес забивал голы за "канониров", но не хотел их праздновать. Сейчас же у него почти нет поводов для радости, разве что после победного гола Матича.

    Санчес просто не может собраться с духом и проявить свои лучшие качества в окружении талантливых Рашфорда, Лингарда, Маты и Лукаку. Кто-то предполагает, что он справится со своей задачей, но ожидание выходит слишком долгим», — пишет Льюис.

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