Вниз на лифте. «Ман Сити» приблизил «Арсенал» ко дну

Самый грустный матч Венгера

Английские болельщики отказались идти на стадион, и матч прошел в гнетущей атмосфере, отмечает автор «Советского спорта» Степан Чаушьян.

«Самое ужасное даже не то, что "Арсенал" впервые в своей истории в английской премьер-лиге пропустил дома три мяча. Самое ужасное, что этот матч на "Эмирейтс" проходил при полупустых трибунах. Англичане просто отказались идти на стадион – Британские острова накрыл снежный фронт – в Великобритании разве что чрезвычайное положение не объявили. Мы, конечно, тихо хихикаем в кулачок, наблюдая за их "бедствием", вспоминая фанатов "Спартака", которые перекрывали дорогу автобусу команды в Самаре, требуя провести матч на заснеженной поляне при температуре минус 15 градусов по Цельсию. В Лондоне-то – плюс 1.

Так, при гробовом молчании собственных болельщиков, при скандировании забитого гостевого сектора, Арсен Венгер проводил свой, возможно, самый грустный матч в карьере. На него уже успели наброситься после разгрома в Кубке. Ему уже успели найти с десяток последователей. Его болельщики с журналистами разве что не уволили. Пришлось за старика вступаться даже Хосепу Гвардиоле. Однако поле второго подряд разгрома даже каталонцу сказать нечего».

Дворовой футбол

Лондонцы пропускали не из-за неправильной тактики, а «Ман Сити» забивал просто и унизительно, подчеркивает обозреватель «Чемпионата» Кирилл Хаит.

«Венгер выставил атакующий состав, который требовал от игроков группы атаки активно играть без мяча. Но этого не было. "Арсенал" оказался разбит на две линии, между которыми можно было поместить два автобуса или один "Челси" в удачный день. Каждый перехват "Сити" грозил атакой 4-в-5 или даже 4-в-4. И знаете что? На этом хватит о тактике.

Потому что 0:3 к перерыву случились не из-за ошибок с составом и неправильной тактики. А из-за того что "Сити" даже не нужно было бить по воротам, чтобы забить. Если вам нужен символизм, то посмотрите третий гол. В дворовом футболе высший пилотаж — раскатать соперников, чтобы в конце зайти с мячом в ворота. В профессиональном футболе за такое пижонство принято наказывать, но только не в этом матче. Третий гол "Сити" забил, по сути, обойдясь без удара. Де Брейне, Уокер и Зане просто пасовались, пока не закатили мяч за линию ворот. В лучших традициях дворового футбола.

Остальные голы были не менее унизительными. В первом Зане накрутил Бельерина, Джаку и Уэлбэка, а Бернарду Силву как бы держали Колашинац и Мхитарян, но позволили пробить. При втором голе Зане прошел Мустафи и Рэмси (тот и не вступил в борьбу), а Давид Сильва продавил Бельерина так легко, как можно продавить ножом тортик. Голы получились красивыми, но их трудно назвать выдающимися. Красивыми — да, но и простыми: хозяева больше имитировали участие в эпизодах, чем действительно участвовали в них».

«Второй тайм превратился в формальность. Глупее всего себя должны были чувствовать болельщики, которые добрались до стадиона к перерыву: им можно было сразу поворачивать обратно…».

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» Ментально мы были сильнее. Мы забили три совершенно выдающихся мяча, но в первые 15 минут второго тайма были не очень хороши. Тем не менее это восхитительный для нас результат.

Совершенство и безнадега

Колективы Венгера и Гвардиолы выглядят командами из разных галактик, а каталонец обязательно возьмет чемпионский титул в Англии, пишет Анрей Кузичев из «Спорт-Экспресса».

«Семь пропущенных мячей после семи попаданий в створ в исполнении одного соперника — это именно кошмар для лондонцев, прежде никогда не получавших три пробоины к перерыву в домашних матчей премьер-лиги. Для, возможно, лучшей на данный момент команды Европы — лишь очередное достижение. Не такое значимое, как 82 взятия ворот по итогам 28 туров, что стало повторение рекорда "Тоттенхэма" в сезоне-1962/63.

Нынешний "Ман Сити" — воплощение футбольного совершенства. В отличие от выглядящего опустошенно-безнадежным "Арсенала", где растворяющийся на общем фоне Обамеянг не способен даже реализовать заработанный Мхитаряном пенальти. Габонец, кстати, не забивал Эдерсону с "точки" еще в матче "Боруссии" и "Бенфики", а бразилец после переезда в Англию парировал оба 11-метровых в свои ворота.

Но все это частности, не отменяющие главного: сейчас лондонцы и манчестерцы выглядят командами из разных галактик, и никакие трансферы этот "Арсенал" не спасут. Команде, потерпевшей с начала года больше поражений, чем любой из клубов премьер-лиги (7), нужны как минимум свежие тренерские идеи. То, что дает своим командам Гвардьола, одержавший 71 победу в первых 100 матчах во главе "Ман Сити". Точно также начиналась его карьера в "Барселоне", и вслед за первым английским титулом обязательно будет второй, потому что 16 очков отрыва от второго места — почти гарантия».

В четырех победах от титула

Автор Daily Mail Мартин Самуэль подчеркивает, что «Манчестер Сити» был слишком хорош для «Арсенала», а также напоминает, что «горожане» становятся все ближе к титулу.

«В официальных данных посещаемости они указали 58420 зрителей. Как давно Диана Эббот работает в "Арсенале"? Есть лишь одно сожаление по поводу этого спектакля от "Манчестер Сити": его увидело слишком мало людей».

«Этот "Ман Сити" разберет на части любую команду, которая не заточена под оборону. Когда последний раз мы могли сказать подобное об "Арсенале"? "Челси" в Кубке лиги в этом сезоне? Домашний матч против "Тоттенхэма"? Хватит пальцев одной руки, серьезно.

"Манчестер Сити" был слишком быстр, слишком остр, слишком умен для них. Каждый гол был маленьким произведением искусства. Вариативность, изобретательность, целеустремленность. "Сити" знает, что к чему. Их ведет вперед тренер, преданность которого красоте не оставляет места для компромисса. Венгер тоже когда-то был таким. Но уже перестал быть. Если он думает, что успех "Сити" зависит только от денег, как он предположил, он очень сильно ошибается».

«Теперь "Ман Сити" на 16 очков впереди и в четырех победах от титула, если они возьмут максимум очков в этих матчах, включая встречу с "Манчестер Юнайтед" 7 апреля».

Арсен Венгер главный тренер «Арсенала Мы начали игру очень неуверенно и поплатились за это. У нас был пенальти, чтобы вернуться в игру, но мы не воспользовались своим шансом. Сегодня мы проиграли команде, которая является лучшей в Англии. На данный момент нам сложно играть с «Манчестер Сити» на равных. Разница между нами в турнирной таблице не случайна.

Новая высота «Сити»



Нынешний «Арсенал» может даже не надеяться обыграть «Ман Сити», который демонстрирует захватывающий футбол, убеждениз The Mirror

«Воскресный конфуз "Арсенала" в Кубке английской лиги должен был стать звоночком для "Арсенала". Но не стал. Определение для "безумия"? Когда вот эта команда "канониров" встречается с "Манчестер Сити" и надеется выиграть».

«Что должен был сделать "Арсенал", чтобы остановить "Ман Сити" в первой половине матча? Команда Гвардиолы продемонстрировала один из лучших футболов в АПЛ в этом сезоне, и это была новая эпичная высота. Каждый пас от одного игрока в черной футболке к другому был идеален. Это было захватывающе».

«Причуда современного футбола — совершенно незаметный Месут Озил был самым высокооплачиваемым футболистом на поле».

Венгер на дне

Автор The Independent Мигель Дилэйни рассуждает о грустной перспективе Арсена Венгера.

«Арсен Венгер проигрывает больше матчей, чем ранее, но есть одна вещь, которую он не утратил. Его лирический тон высказываний. Будучи ответственным за столько провалов, Венгер сказал следующее: "Ты поднимаешься вверх по лестнице, но вниз спускаешься на лифте".

Ранее "Арсенал" уже разбивали таким вот образом к перерыву, но никогда этого не случалось на его поле, никогда при таком маленьком количестве зрителей, и никогда при отставании от лидера в 30 очков.

Есть еще кое-что, чего никому не хотелось бы видеть. Никто не хочет видеть, как такой футбольной легенде как Венгер в конечном счете придется уходить, находясь на дне, а не на пике, как он того заслуживает. Сейчас это вполне реальная перспектива. Вот так плохо все получается. Источники говорят, что Венгер честен и намерен остаться летом, но это ведет к еще худшей перспективе — клубу придется принимать сложное решение».