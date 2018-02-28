Костакурта назвал кандидатов на пост главного тренера сборной Италии

Помощник чрезвычайного комиссара Итальянской федерации футболаназвал имена трех кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

В их число вошел и наставник «Зенита» Роберто Манчини. Кроме того, возглавить «Скуадру Адзурру» могут Антонио Конте и Луиджи Ди Бьяджо.

«Мы планируем назначить нового тренера к июню. Конте, Манчини и Ди Бьяджо? Это они, других кандидатов не будет. Учитывая, что у нас в сборной в данный момент нет выдающихся талантов, нам нужен очень хороший тренер, и те, чьи имена я упоминал, хорошие тренеры», — приводит слова Костакурты Football Italia.

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Напомним, в ближайших матчах в марте руководить сборной Италии будет Луиджи Ди Бьяджо.