Сборная России осенью проведет товарищеские матчи с Германией и Чехией

Российский футбольный союз на своем официальном сайте сообщил о том, что достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием национальной сборной России осенью 2018 года.

10 сентября россияне проведут домашний поединок против команды Чехии, а 15 ноября – выездную встречу против Германии. Города, стадионы и время начала игр будут объявлены позднее.

Таким образом, РФС окончательно сформировал график контрольных матчей (с учетом игр Лиги Наций) национальной сборной России на 2018 год.

23 марта. Россия – Бразилия. Контрольный матч. Москва.

27 марта. Россия – Франция. Контрольный матч. Санкт-Петербург.

30 мая. Австрия – Россия. Контрольный матч. Инсбрук.

5 июня. Россия – Турция. Контрольный матч. Москва.

7 сентября. Турция – Россия. Матч Лиги Наций.

10 сентября. Россия – Чехия. Контрольный матч.

11 октября. Россия – Швеция. Матч Лиги Наций.

14 октября. Россия – Турция. Матч Лиги Наций.

15 ноября. Германия – Россия. Контрольный матч.

20 ноября. Швеция – Россия. Матч Лиги Наций.