Билялетдинов: Хабаровск — не очень простое место для адаптации

Главный тренер «СКА-Хабаровск»рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«Насколько продуктивно мы поработали, покажет сезон. Основной план по тренировочному процессу мы полностью выполнили за исключением контрольного матча. От спарринга нам пришлось отказаться из-за слишком длинной дороги. Надеюсь, что после перенесенных нагрузок команда уже успела набрать форму. Для этого есть все основания. Последние тренировки были покороче и проводились только один раз в день.

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Оценивать селекцию можно будет только к концу сезона. Надо учитывать, что Хабаровск — не очень простое место для адаптации. Надо также учесть, что в выборе кандидатов мы существенно ограничены по сравнению с другими командами.

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Конечно, ребята соскучились по игре. Все-таки сборы – это достаточно монотонная работа. Но вся эта работа, вместе с нагрузками, делается ради последующих игр, и мы с нетерпением ждем возобновления чемпионата», — цитирует специалиста пресс-служба клуба.