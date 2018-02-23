ЦСКА предложил Натхо новый контракт

Полузащитник ЦСКАполучил предложение о новом контракте.

Срок действующего соглашения футболиста с «армейцами» истекает по окончании нынешнего сезона.

«Для меня большая честь — получить новое предложение от клуба уровня ЦСКА. Буду ли выступать за ЦСКА или перейду в "Рубин"? Я очень люблю "Рубин" и симпатизирую ему, однако ЦСКА большой клуб с огромными традициями», — сказал Натхо в интервью израильскому телеканалу СПОРТ-5.

Напомним, Натхо выступал за «Рубин» с 2010 по 2014 год и провел в составе команды 147 матчей. В ЦСКА он перешел в августе 2014 года, подписав контракт на 4 сезона.