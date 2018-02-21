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    Сиганда: Говорить, что у «Спартака» нет шансов – очень опасная затея

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    Хосе Анхель Сиганда
    На фото:Хосе Анхель Сиганда
    Главный тренер «Атлетика» Хосе Анхель Сиганда поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака».

    Напомним, на «Открытие Арене» клуб из Бильбао победил 3:1.

    «Первый матч сложился для нас весьма успешно. Но расслабляться рано. Теперь нужно поставить точку в этом противостоянии.

    А болельщики обязательно нам помогут и сделают так, чтобы "Спартаку" было неуютно. Чтобы он постоянно помнил, что играет вдали от дома, на "Сан-Мамесе".

    Говорить, что у "Спартака" нет шансов – очень опасная затея. Поэтому я воздержусь. Очевидно, что "Спартак" будет зол и агрессивен в атаке.

    Наша задача – достойно на это ответить. И хотим не просто удержать преимущество, а еще раз победить.

    Сыграет ли Адурис? Он с нами. Финальное решение я приму в день матча. Но в любом случае мы должны помнить, что сильны не кем-то конкретно, а всей командой.

    А что касается противостояния фанатов, о котором много говорят, но это вопрос к службам безопасности. Пусть будет жарко, но только с точки зрения футбола», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что матч «Атлетик» — «Спартак» состоится 22 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени

    Завершит ли «Спартак» борьбу в Лиге Европы?«Атлетик» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 22 февраля
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