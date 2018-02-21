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    Гончаренко: Или Муса в такт не попадает, или проблемы с последним пасом

    ЦСКА Футбол России Лига Европы
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    Виктор Гончаренко
    На фото:Виктор Гончаренко
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о матче 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (1:0).

    Единственный мяч в конце первого тайма провел Алан Дзагоев, гол стал единственным в двухматчевом противостоянии клубов.

    «Игра была нервная, сложная. На этой стадии нет простых соперников. "Црвена Звезда" хорошо сыграла в группе, прошла столько этапов.

    Мы могли забить второй гол, успокоить игру, у нас было достаточно предпосылок. Но пока или Муса в командный такт не попадает, или с последним пасом мы не можем вывести кого-то на ударную позицию.

    Сложные погодные условия, нет игрового ритма. Но мы просто рады, что прошли в следующий раунд.

    Васина заменили в первом тайме, не знаю, что с ним конкретно, по результатам медобследования можем что-то сказать.

    Пока Витиньо не устал, он хорошо действовал, в защите отрабатывал. Как только начал уставать, стал на фланги сваливаться, нам нужно было что-то предпринять, чтобы выровнять игру.

    Дождемся жеребьевки 1/8 финала, конечно, хочется пройти как можно дальше», — сказал Гончаренко изданию «Спорт-Экспресс».

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