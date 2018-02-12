Гвардиола не уверен, что «Манчестер Сити» готов выиграть Лигу чемпионов

Главный тренерперед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов противзаявил, что главная задача его команды в текущем турнире — пройти в четвертьфинал.

«Не знаю, готовы ли мы к победе в Лиге чемпионов. Моя вера в парней очень высока, и они это знают. Наша задача — выступить лучше, чем в прошлом сезоне, то есть выйти в четвертьфинал», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Также испанский специалист похвалил «Базель».

«В Лиге чемпионов эта команда действует в пять защитников. На групповом этапе она выдала ряд ярких матчей. Это сильная команда с высокой организацией игры в обороне. Она опасна при контратаках.

Я уже сказал своим футболистам, что в играх с ней нам придется очень сложно, особенно в гостях. Но мы уверены в себе, и я считаю, мы можем хорошо сыграть», — сказал Гвардиола.

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Напомним, первый матч против «Базеля» «Манчестер Сити» проведет на выезде. Встреча пройдет 13 февраля.