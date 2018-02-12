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    Гвардиола не уверен, что «Манчестер Сити» готов выиграть Лигу чемпионов

    Лига чемпионов Манчестер Сити Базель
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    Хосеп Гвардиола
    На фото:Хосеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Базеля» заявил, что главная задача его команды в текущем турнире — пройти в четвертьфинал.

    «Не знаю, готовы ли мы к победе в Лиге чемпионов. Моя вера в парней очень высока, и они это знают. Наша задача — выступить лучше, чем в прошлом сезоне, то есть выйти в четвертьфинал», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

    Также испанский специалист похвалил «Базель».

    «В Лиге чемпионов эта команда действует в пять защитников. На групповом этапе она выдала ряд ярких матчей. Это сильная команда с высокой организацией игры в обороне. Она опасна при контратаках.

    Я уже сказал своим футболистам, что в играх с ней нам придется очень сложно, особенно в гостях. Но мы уверены в себе, и я считаю, мы можем хорошо сыграть», — сказал Гвардиола.

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    Напомним, первый матч против «Базеля» «Манчестер Сити» проведет на выезде. Встреча пройдет 13 февраля.

    Обзор коэффициентов на матчи Лиги ЧемпионовОбзор коэффициентов на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов 13-14 февраля
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