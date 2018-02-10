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    «МанСити» разгромил «Лестер», Агуэро оформил покер

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 27-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал крупную домашнюю победу над «Лестером» — 5:1.

    «Горожане» открыли счет уже на 3-й минуте матча. Де Брейне в касание прострелил справа кроссом на дальнюю штангу ворот «Лестера», где ногу подставил Рахим Стерлинг и с нескольких метров направил мяч в почти пустой угол.

    На 24-й минуте счет сравнялся. Отаменди ошибся в передаче на Лапорта в центре поля, Варди сумел отнять у него мяч, побежал вперёд, перед ним оказался защитник, но Джейми просто сдвинулся вправо и с границы штрафной пробил в дальний нижний угол.

    Вновь «Сити» вышел вперед сразу после начала второго тайма. На 48-й минуте прошла атака «Сити» левым флангом, Де Брёйне и Стерлинг сыграли в стенку, Кевин в касание прострелил на дальнюю штангу, а там Серхио Агуэро с близкого расстояния пробил в ближний угол.

    На 53-й минуте голкипер «лисов» Шмейхель не сумел далеко выбить мяч, началась атака «Сити» правым флангом, последовала передача на Серхио Агуэро, тот из пределов штрафной пробил в ближний угол. Мяч попал под мышку Шмейхелю, после чего отскочил в ворота.

    На 77-й минуте защитники «Лестера» отыграли мяч назад на Шмейхеля, тот в касание через центр отдавал пас партнёру, но мяч полетел очень слабо. Серхио Агуэро его перехватил, вышел один на один с воротами и вторым касанием черпачком отправил мяч за спину голкиперу.

    На 90-й минуте прошла передача с левого фланга на Серхио Агуэро, тот получил мяч в центре, чуть сдвинулся вперёд и пробил с 23 метров. Мяч попал точно под перекладину и от неё залетел в ворота.

    После 27 туров команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 72 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Манчестер Юнайтед» составляет 16 баллов (у «МЮ» одна игра в запасе).

    «Лестер» с 35 очками на 8-м месте.

    Чемпионат Англии. 27-й тур
    «Манчестер Сити» — «Лестер» — 5:1 (1:1)
    Голы: Стерлинг, 3 (1:0). Варди, 24 (1:1). Агуэро, 48 (2:1). Агуэро, 53 (3:1). Агуэро, 77 (4:1). Агуэро, 90 (5:1).«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди (Стоунс, 81), Уокер, Ляпорт, Фернандинью (Фоден, 80), Гюндоган, Де Брейне, Зинченко (Данилу, 65), Агуэро, Стерлинг, Бернарду Силва.«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Драгович, Магуайр, Чилвелл (Махрез, 62), Адриэн Силва (Симпсон, 46), Олбрайтон, Джеймс, Ндиди, Варди, Диабате (Ихеаначо, 62).Предупреждения: Ндиди, 71. Гюндоган, 73. Ляпорт, 83. Варди, 83. Магуайр, 89.
    Два крючка «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 27-го тура английской Премьер-лиги 10 февраля
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