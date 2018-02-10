«МанСити» разгромил «Лестер», Агуэро оформил покер

В матче 27-го тура Английской Премьер-лигиодержал крупную домашнюю победу над— 5:1.

«Горожане» открыли счет уже на 3-й минуте матча. Де Брейне в касание прострелил справа кроссом на дальнюю штангу ворот «Лестера», где ногу подставил Рахим Стерлинг и с нескольких метров направил мяч в почти пустой угол.

На 24-й минуте счет сравнялся. Отаменди ошибся в передаче на Лапорта в центре поля, Варди сумел отнять у него мяч, побежал вперёд, перед ним оказался защитник, но Джейми просто сдвинулся вправо и с границы штрафной пробил в дальний нижний угол.

Вновь «Сити» вышел вперед сразу после начала второго тайма. На 48-й минуте прошла атака «Сити» левым флангом, Де Брёйне и Стерлинг сыграли в стенку, Кевин в касание прострелил на дальнюю штангу, а там Серхио Агуэро с близкого расстояния пробил в ближний угол.

На 53-й минуте голкипер «лисов» Шмейхель не сумел далеко выбить мяч, началась атака «Сити» правым флангом, последовала передача на Серхио Агуэро, тот из пределов штрафной пробил в ближний угол. Мяч попал под мышку Шмейхелю, после чего отскочил в ворота.

На 77-й минуте защитники «Лестера» отыграли мяч назад на Шмейхеля, тот в касание через центр отдавал пас партнёру, но мяч полетел очень слабо. Серхио Агуэро его перехватил, вышел один на один с воротами и вторым касанием черпачком отправил мяч за спину голкиперу.

На 90-й минуте прошла передача с левого фланга на Серхио Агуэро, тот получил мяч в центре, чуть сдвинулся вперёд и пробил с 23 метров. Мяч попал точно под перекладину и от неё залетел в ворота.

После 27 туров команда Хосепа Гвардиолы продолжает лидировать в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 72 очка. Отрыв от занимающего вторую строчку «Манчестер Юнайтед» составляет 16 баллов (у «МЮ» одна игра в запасе).

«Лестер» с 35 очками на 8-м месте.