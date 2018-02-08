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    Арустамян: Две команды РФПЛ хотели взять Мхитаряна в аренду

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    Генрих Мхитарян
    На фото:Генрих Мхитарян
    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что полузащитником сборной Армении Генрихом Мхитаряном этой зимой интересовались клубы РФПЛ.

    29-летний хавбек в январе был обменян из «МЮ» в «Арсенал» на форварда Алексиса Сачнеса.

    «Мы знаем, какая непростая история была у Мхитаряна с "Манчестер Юнайтед" и Жозе Моуринью, но тем не менее отметим, что Генрих опять-таки выбрал футбол.

    Он остался в Англии, хотя лично я знаю как минимум две команды российской премьер-лиги, которые хотели, мечтали взять Мхитаряна в аренду на ближайшие полгода, понимая, что выкупить трансфер у "МЮ" практически невозможно.

    Клубы предпринимали попытки и рассматривали возможность взять игрока в аренду до конца сезона. Но Генрих дал понять, что хочет играть в Европе.

    Пока мы его в России не увидим. Но, возможно, через несколько лет он все же поиграет в России», – сказал Арустамян на канале «Ставка TV» в YouTube.

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