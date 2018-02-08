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    «Манчестер Сити» откажется от трансфера Мареза

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    Рияд Марез
    На фото:Рияд Марез
    «Манчестер Сити» может отказаться от трансфера полузащитника «Лестера» Рияда Мареза в летнее межсезонье.

    Как сообщает The Mirror, причиной этому является поведение Мареза и его отказ тренироваться с «Лестером» после несостоявшегося трансфера в «Сити» в последний день трансферного окна.

    Отмечается, что поведение Мареза не понравилось главному тренеру «Ман Сити» Пепу Гвардиоле. Тренер готов обратить внимание на альтернативные варианты усиления состава.

    Марез разочарован действиями руководства «Лестера»

    Напомним, «Лестер» отказался продавать Мареза, после чего игрок в знак протеста перестал тренироваться с командой.

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