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    БК «Леон» поддерживает решение MasterCard

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    MasterCard
    На фото:MasterCard
    В букмекерской компании «Леон» считают полезным для развития отечественного рынка легального букмекерства решение компании MasterCard о добавлении России в 2018 году в список стран, в которых разрешены внутренние платежные транзакции по переводу выигрышей от участия в азартных играх.

    По терминологии самой платежной системы, подобного рода транзакции идентифицируются по внутреннему коду 7995. Ранее России не было в списке государств, на территории которых разрешена выплата выигрышей по данному коду на карты MasterCard/Maestro.

    «И подобное дискриминационное отношение к любителям беттинга в России способствовало развитию нелегального букмекерства, функционированию различных незаконных схем вывода средств», — отметили в пресс-службе БК. – «Теперь же ситуация изменится, новое решение MasterCard безусловно позитивно скажется на прогрессе легального онлайн-беттинга в России».

    Тем более необходимо это для российского букмекерства, добавили в БК «Леон», что уже через несколько месяцев в России грядет чемпионат мира по футболу. Интерес российских любителей ставок на спорт к турниру ожидается поистине грандиозный. И в рамках этого разрешение выплат внутри страны по коду 7995 является еще одним шагом к тому, чтобы отрасль приблизилась к лучшим представителям западноевропейских регулируемых беттинг-юрисдикций.

    Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова тоже позитивно восприняла решение платежной системы.

    «Сейчас, когда MasterCard анонсировали скорое разрешение на переводы по коду 7995, можно говорить о том, что мы пусть и осторожными шагами, но приближаем нашу индустрию к лучшим отраслевым стандартам, — считает Дарина Денисова. – Решение платежной системы, когда оно вступит в силу, действительно поможет нашим легальным онлайн-операторам привлекать еще большее количество клиентов».

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