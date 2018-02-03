Дубль дебютанта Батшуайи помог «Боруссии» обыграть «Кельн»

обыгралав матче 21-го тура Бундеслиги.

Дортмундцы одержали выездную победу со счетом 3:2, а бельгийский форвард Миши Батшуайи оформил дубль в своем дебютном матче после трансфера в «Боруссию».

На 35-й минуте матча Батшуайи отличился ударом из центра штрафной после передачи Джереми Толяна, а на 62-й минуте пробросил мяч мимо голкипера практически от угла вратарской.

«Кельн» дважды отвечал на голы Батшуайи (отличились Симон Цоллер и Хорхе Мере), однако на 84-й минуте три очка дортмундцам принес Андре Шюррле — после его удара и небольшого рикошета мяч залетел в дальний угол ворот.

После этого матча «Боруссия» набрала 34 очка и поднялась на второе место в таблице Бундеслиги, однако конкуренты дортмундцев в борьбе за медали еще не проводили свои матчи 21-го тура.

Что касается «Кельна», то у аутсайдера чемпионата Германии осталось 13 очков.