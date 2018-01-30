Албин: По окончании ЧМ-2018 стадион будет передан «Зениту»

Вице-губернатор Петербургаво время визита совместной делегации представителей ФИФА и оргкомитета «Россия 2018» рассказал о проделанной работе на территории «Санкт-Петербург Арены».

«На стадионе сейчас постелен новый газон. Все технические регламентные мероприятия будут проводиться в течение футбольного сезона 2018 года, чтобы он в хорошем рабочем состоянии был подготовлен к чемпионату мира. Скорее всего, к началу турнира еще одна смена газона не потребуется.

Отдельное спасибо агрономам и специалистам футбольного клуба "Зенит" за бережное и внимательное отношение к спортивному объекту. По решению правительства города до конца февраля стадион "Санкт-Петербург" будет передан в концессию "Зениту" ", — передает слова Албина 'Чемпионат'.

Футбольный стадион, рассчитанный на 68 тысяч зрителей, строится в западной части Крестовского острова. Стоимость арены оценивается в 34,9 миллиарда рублей.