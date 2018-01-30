Ледесма: Решение о смене «Локомотива» на «Хэбэй» было непростым

Бывший тренер «Локомотива»рассказал, почему принял предложение китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун».

«Это было непростое решение, честно могу сказать. "Локомотив" в России – это мой дом. И я горд, что довелось поработать в таком клубе. Желаю ребятам успеха. Но иногда случаются моменты, когда пора принимать новые вызовы. Я посчитал, что в "Хэбэе", где работает команда испанских медиков, у меня будет возможность развиваться и прогрессировать.

Кто позвал в Китай? Доктор клуба. Я не знал его лично. В прошлом году пересекались здесь, в Марбелье, но не более того. Однако у нас много общих знакомых. Ведь я работал в "Реале", и штаб Пеллегрини тоже. Поэтому пересечений множество. И кто-то, видимо, замолвил за меня словечко.

Мануэль производит впечатление очень приятного и умного человека. Не зря же его называют одним из лучших тренеров в мире. Он шаг за шагом развивает команду. И мне тоже дает время на адаптацию к новым условиям. Футбол в Китае развивается быстрыми темпами. Для этого туда и зовут иностранных игроков и тренеров высокого класса. Вот, Маскерано на днях подписали», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».