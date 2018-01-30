У «Рубина» нет данных по допингу у Камболова

В пресс-службене подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что ФИФА возбудила расследование в отношении защитника казанцев

Ранее анонимный телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Международная федерация футбола начала проверку в отношении 28-летнего футболиста, который сдал положительный допинг-тест на дексаметазон.

Речь идет о допинг-пробе, взятой у футболиста 30 мая 2015 года после игры с «Уфой». По словам игрока, за несколько дней до матча он отравился суши.

Испугавшись, что его не включат в состав на игру, Камболов не стал обращаться к врачам команды, а отправился в больницу, где местные медики вкололи ему дексаметазон.

«В клуб не поступало официальных обращений или запросов по данному поводу, поэтому в настоящий момент, мы не обладаем возможностью для каких либо комментариев, но при этом отметим, что футболисты "Рубина" периодически проходят стандартные процедуры допинг-контроля, и в нашем клубе проблем в данном направлении не было и нет», – заявили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе казанцев.

В этом сезоне Камболов провел за команду Курбана Бердыева 14 матчей, получив одну желтую карточку.

Сам игрок сейчас находится на сборах в Турции вместе с остальной командой.