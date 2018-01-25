Щербаков полетел на второй сбор «Спартака» вместо Джикии

«Спартак» отправился на второй зимний сбор, который пройдет с 25 января по 7 февраля в испанской Марбелье, информирует пресс-служба «красно-белых».

Как и на первый сбор в ОАЭ, в Испанию отправились 27 футболистов. Изменение лишь одно: вместо травмированного Георгия Джикии с командой полетел Константин Щербаков, в активе которого в текущем сезоне 15 матчей за «Спартак-2» в ФНЛ.

Полностью состав «Спартака» выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков;

Полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Фернандо, Артем Тимофеев.

Нападающие: Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо.

В Марбелье у «Спартака» запланировано три контрольных матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского «Хэбэй Чайна Форчун» и 7-го – против пражской «Спарты».