Щербаков полетел на второй сбор «Спартака» вместо Джикии

Как и на первый сбор в ОАЭ, в Испанию отправились 27 футболистов. Изменение лишь одно: вместо травмированного Георгия Джикии с командой полетел Константин Щербаков, в активе которого в текущем сезоне 15 матчей за «Спартак-2» в ФНЛ.
Полностью состав «Спартака» выглядит следующим образом:
Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов, Сердар Таски, Георгий Тигиев, Константин Щербаков;
Полузащитники: Джано Ананидзе, Зелимхан Бакаев, Денис Глушаков, Роман Зобнин, Дмитрий Комбаров, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич, Ивелин Попов, Александр Самедов, Фернандо, Артем Тимофеев.
Нападающие: Педро Роша, Квинси Промес, Зе Луиш и Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо.
В Марбелье у «Спартака» запланировано три контрольных матча: 31 января против софийского ЦСКА, 3 февраля против китайского «Хэбэй Чайна Форчун» и 7-го – против пражской «Спарты».