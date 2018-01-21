«Монако» взял верх над «Мецем»

В матче 22-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:1.

Монегаски открыли счет в компенсированное к первому тайму время. Последовал заброс на Фалькао, который не смог один на один переиграть вратарь, но отличный удар удался бразильскому защитнику хозяев Жорже с метров 22, именно он и отправил мяч в сетку ворот.

На 50-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил японский голкипер «Меца» Эйдзи Кавасима.

А на 68-й минуте хозяева удвоили счет. Рашид Геззаль получил пас в штрафной гостей и отправил мяч в дальний угол — снаряд рикошетом от штанги оказался в воротах.

На 73-й минуте первый угловой во втором тайме у ворот «Монако» закончился голом. Последовал навес на линию вратарской, где Ибраима Ньяне головой пробил точно под перекладину ворот хозяев.

На 82-й минуте Фабиньо вошёл в штрафную «Меца» и прострелил вдоль ворот, где Маркуш Лопеш с линии вратарской забил мяч в пустые ворота.

После этого матча «Монако» на 3-м месте — 46 очков, а «Мец» на 20-м месте — 15 очков.