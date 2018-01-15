Беспроигрышный первый круг. Камбек «Барселоны» на «Аноэте»

«Барселона» не видит препятствий

Корреспондент газеты Marca Хосе Мария Родригес считает, что нынешняя «Барселона» способна завершить сезон без единого поражения в Примере.

Примера. «Реал» уступил «Вильярреалу», «Барселона» одержала волевую победу Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу «Лидер нынешнего сезона не видит препятствий в Ла Лиге. Даже стадион, доставивший грандам много неприятностей в последние годы, уступил место амбициям "Барселоны".

На этот раз "сине-гранатовых" к победе привел Луис Суарес, забивший два гола и отдавший одну результативную передачу.

В первом круге чемпионата Испании "Барселона" осталась непобедимой. Похоже, эта команда способна завершить сезон без единого поражения, как это ранее сделал "Реал".

Действительно, ранее у "Аноэты" всегда был припасен некий криптонит для "Барселоны". "Реал Сосьедад" мог быть в плохой форме, иметь финансовые проблемы, но он всегда оказывал каталонцам небывалое сопротивление.

В этот раз многие надеялись, что коллектив из Сан-Себастьяна прервет беспроигрышную серию "сине-гранатовых", но сделать этого не удалось», — констатирует Родригес.

Ударные вторые половины

Обозреватель издания AS Санти Хименес обратил внимание на то, как успешно «Барселона» играет во вторых таймах, когда забивает большинство голов.

Кризис «Реала» обостряется Очередная неудача мадридского клуба в нашем обзоре прессы «По завершении первого круга "Бетис" стал единственной командой в чемпионате Испании, которая сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности против "Барселоны" во второй половине игры. Это было еще в первом туре. С тех пор команда Эрнесто Вальверде пронеслась циклоном, забив в каждом из вторых таймов. 35 из 52 мячей были забиты как раз после перерыва.

Такой вот факт позволил "сине-гранатовым" вытащить несколько проблемных встреч, в том числе и в Сан-Себастьяне, где они отправились на отдых при счете 1:2, а затем победили 4:2.

Также можно вспомнить матч против "Хетафе", когда "Барселона" уступала 0:1, а в итоге выиграла со счетом 2:1.

Среди других важных вторых таймов выделяется игра на "Месталье", где Альба спас команду от поражения на 82-й минуте.

Отдельного упоминания заслуживает матч на "Сантьяго Бернабеу". Во втором тайме "Барселона" отгрузила "Реалу" сразу три мяча, притом физическая разница между командами была очевидна», — подчеркивает Хименес.

Благоприятный график

Журналист Mundo Deportivo Анхель Перес изучил календарь нынешнего сезона и пришел к выводу, что «Барселоне» не должно составить труда удержать лидерство.

«Первый круг Ла Лиги подошел к концу. По его итогам "Барселона" стала уверенным лидером в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя, коим является "Атлетико", на 9 очков. "Валенсия" отстала на 11 баллов, а "Реал", имеющий игру в запасе, — на 19.

Впереди у "Барселоны" довольно позитивный календарь, ведь в гостях из топ-соперников будет ждать только "Севилья", тогда как "Атлетико", "Реал" и "Валенсия" пожалуют на "Камп Ноу".

Всего у "сине-гранатовых" осталось девять выездов. Самыми сложными, пожалуй, будут на игры с "Севильей" и "Сельтой". На втором уровне сложности останутся все остальные: "Бетис", "Эспаньол", "Эйбар", "Лас-Пальмас", "Малага", "Депортиво" и "Леванте".

В прошлом году игроки "Барселоны" умудрились потерять очки даже на тех полях, где были обязаны побеждать, но, откровенно говоря, в этот раз их график должен стать чемпионским», — убежден Перес.

MSP вместо MSN

Автор Sport.es Альберт Грасия подчеркнул, что «Барселона» и без Неймара способна добиваться нужных результатов.

Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании «Месси и Суарес достигли отметки в 30 забитых мячей: 17 раз отличился Лионель, 13 – Луис. Еще 8 точных ударов на свой счет записал Паулиньо. Таким образом, тройка MSP в своем первом сезоне уже забила 38 голов, тогда как тройка MSN на аналогичном этапе – только 35.

Два форварда "Барселоны" находятся в отличной форме, да и бразильский хавбек успевает им помогать. Кто бы мог подумать, что они будут продуктивнее тройки MSN в составе Месси, Суареса и Неймара.

В этом сезоне Месси, Суарес и Паулиньо не играли на поле вместе только в одном матче Примеры, когда уругваец пожаловался на дискомфорт в колене. Однако важно помнить, что в начале тренерский штаб предпочитал выпускать бразильца на замену, поэтому в некоторых встречах они играли вместе только на последних минутах.

Если Суарес и Месси поддерживают уровень своей результативности, то Паулиньо ее увеличил в сравнении с Неймаром. Бразильский полузащитник забивал каждые 123 минуты, в том время как его соотечественник – каждые 269 минут в прошлом сезоне.

MSN уже является историей, а отсутствие Неймара никак не отражается на умении "Барселоны" побеждать», — уверяет Грасия.