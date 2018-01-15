«Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом»

В матче 19-го тура испанской Примерыв гостях одержала волевую победу над— 4:2 (1:2).

На голы Виллиана Жозе да Силвы (11-я минута) и Хуанми (34-я) «Барселона» ответила дублем Луиса Суареса (50-я, 71-я) и мячами Паулиньо (39-я) и Лионеля Месси (85-я).

Капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси побил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера (365) по голам в одном из чемпионатов «Большой пятерки».

«Каталонцы» прервали семиматчевую серию без побед в гостевых матчах с «Реалом Сосьедад». Последний раз до сегодняшнего дня каталонцы побеждали на стадионе «Аноэта» в 2007 году.

«Барселона» с 51 очком лидирует в турнирной таблице, опережая на девять баллов идущий вторым «Атлетико». «Реал Сосьедад» с 23 очками располагается на 15-й строчке.