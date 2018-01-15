«Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом»

На голы Виллиана Жозе да Силвы (11-я минута) и Хуанми (34-я) «Барселона» ответила дублем Луиса Суареса (50-я, 71-я) и мячами Паулиньо (39-я) и Лионеля Месси (85-я).
Капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси побил рекорд экс-форварда «Баварии» Герда Мюллера (365) по голам в одном из чемпионатов «Большой пятерки».
«Каталонцы» прервали семиматчевую серию без побед в гостевых матчах с «Реалом Сосьедад». Последний раз до сегодняшнего дня каталонцы побеждали на стадионе «Аноэта» в 2007 году.
«Барселона» с 51 очком лидирует в турнирной таблице, опережая на девять баллов идущий вторым «Атлетико». «Реал Сосьедад» с 23 очками располагается на 15-й строчке.
Чемпионат Испании. 19-й тур
«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 2:4 (2:1)
Голы: Виллиан Жозе, 11 (1:0). Хуанми, 34 (2:0). Паулинью, 39 (2:1). Луис Суарес, 50 (2:2). Луис Суарес, 71 (2:3). Месси, 85 (2:4).«Реал Сосьедад»: Рульи, Одриосола, Льоренте, Навас, Родригес, Хуанми (Оярсабаль, 60), Ильярраменди (Субельдия, 56), Прието (Янузай, 78), Сурутуса, Каналес, Виллиан Жозе.«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Фермален, Жорди Альба, Андре Гомеш (Динь, 80), Ракитич, Бускетс, Паулинью (Дембеле, 65), Месси, Луис Суарес (Суарес, 90).Предупреждения: Серхи Роберто, 60. Ильярраменди, 63. Оярсабаль, 84. Пике, 90+2.