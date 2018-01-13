ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Реал» уступил «Вильярреалу», «Барселона» в Стране Басков

    Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу

    Примера Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Депортиво Жирона Лас-Пальмас Леванте Леганес Малага Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эйбар Эспаньол Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Реал» — «Вильярреал»
    «Реал» — «Вильярреал»
    uefa.com
    С 12 по 15 января в испанской Примере пройдут матчи 19-го тура. «Реал» на своем поле проиграл «Вильярреалу», а «Барселона» отправится в гости к «Реал Сосьедаду».

    «Хетафе» – «Малага» 1:0

    В матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» одержал домашнюю победу над «Малагой» — 1:0.

    Единственный мяч на 73-й минуте забил защитник хозяев Хуан Кала.

    После этого матча «Хетафе» на 8-м месте — 26 очков, а «Малага» на 19-м месте — 11 очков.

    Чемпионат Испании. 19-й тур
    «Хетафе» — «Малага» — 1:0 (0:0)
    Гол: Кала, 73 (1:0). «Хетафе»: Мартинес, Антунеш, Кала, Суарес, Бруно Гонсалес, Портильо, Фажр, Сибасаки (Мора, 83), Арамбарри, Хорхе Молина (Пачеко, 90+3), Ндиай (Анхель, 61).«Малага»: Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Рикка, Итурра (Буэно, 76), Адриан Гонсалес, Чори Кастро (Мула, 81), Ресио, Кеко (Пеньяранда, 70), Эн-Несири.Предупреждения: Ндиай, 10. Антунеш, 14. Бруно Гонсалес, 81. Ресио, 90.

    «Жирона» – «Лас-Пальмас» 6:0

    В матче 19-го тура чемпионата Испании «Жирона» разгромила на своем поле «Лас-Пальмас» – 6:0.

    Хет-триком отметился нападающий Майкл Олунга.

    Благодаря добытой победе «Жирона» поднялась на 9 место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» занимает последнюю строчку.

    Чемпионат Испании. 19-й тур
    «Жирона» – «Лас-Пальмас» – 6:0 (1:0)
    Голы: Стуани, 25 – с пенальти (1:0). Олунга, 57 (2:0). Борха, 64 (3:0). Олунга, 70 (4:0). Порту, 74 (5:0). Олунга, 79 (6:0).«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Хуанпе, Адай, Борха, Порту (Алейкс Гарсия, 78), Пере Понс (Дуглас Луис, 78), Гранель, Стуани (Олунга, 46).«Лас-Пальмас»: Лисоайн, Гальвес, Ксимо Наварро, Гарсия, Момо (Гомес, 87), Пеньяльба, Хайро (Тана, 87), Вьера, Хави Кастельяно, Кальери, Толедо (Халилович, 65).Предупреждения: Хави Кастельяно, 24. Гранель, 52. Пеньяльба, 53. Вьера, 53. Пере Понс, 54. Кальери, 54. Гарсия, 57.

    «Реал Мадрид» – «Вильярреал»

    13 января, 18:15 мск

    Мадридский «Реал» потерпел домашнее поражение от «Вильярреала» (0:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

    Единственный мяч был забит на 87-й минуте. Черышев начал атаку «Вильярреала», сделав скидку у своей штрафной, партнёры разогнали атаку пасом на ход Денису, а русский хавбек прострелил на свободного Унала. Турок не сумел переиграть Наваса один в один, но после отскока по высокой дуге издали пробил Пабло Форнальс.

    После этого матча «Реал» с 32 очками на 4-м месте, а «Вильярреал» с 31 очком на 5-м месте.

    Чемпионат Испании. 19-й тур
    «Реал Мадрид» – «Вильярреал» — 0:1 (0:0, 0:1)
    Гол: 0:1 – 87 Форнальс. «Реал Мадрид»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Иско (Васкес, 70), Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл (Асенсио, 70), Роналду. «Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Бонера, Форнальс, Родри Эрнандес, Тригерос, Кастильехо (Рукавина, 83), Раба (Черышев, 46), Бакка (Унал, 76). Предупреждения: Бакка (44), Карвахаль (58), Васкес (89).

    «Эйбар» – «Атлетико» М 0:1

    Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над «Эйбаром» (1:0) в матче 19-го тура испанской Примеры.

    Единственный мяч на 27-й минуте забил французский нападающий Кевин Гамейро.

    После этого матча «Атлетико» с 42 очками на 2-м месте, а «Эйбар» на 7-м месте — 27 очков.

    Чемпионат Испании. 19-й тур
    «Эйбар» — «Атлетико» — 0:1 (0:1)
    Гол: Гамейро, 27 (0:1).«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Оливейра, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Хоан Хордан (Диоп, 73), Серхио Энрич, Шарлес (Кике, 64), Алехо (Орельяна, 46).«Атлетико»: Облак, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Гамейро (Фернандес, 69), Гризманн (Фернандо Торрес, 76), Корреа (Феррейра-Карраско, 54).Предупреждения: Алехо, 10. Рамис, 33. Годин, 73.

    «Депортиво» – «Валенсия»

    13 января, 22:45 мск

    «Леванте» – «Сельта»

    14 января, 14:00 мск

    «Алавес» – «Севилья»

    14 января, 18:15 мск

    «Эспаньол» – «Атлетик» Б

    14 января, 20:30 мск

    «Реал Сосьедад» – «Барселона»

    14 января, 22:45 мск

    «Бетис» – «Леганес»

    15 января, 23:00 мск

    Увезут ли баски очки из Каталонии?«Эспаньол» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • Трансферный дайджест. 26 декабря — 8 января
  • От кого отказался «Ливерпуль», за кем следит «Спартак», кому нужен вингер «Реала» и другие трансферные новости последних дней
    •
  • 13/01
    • «Реал» в Мадриде проиграл «Вильярреалу»
  • 13/01
    • Гамейро принес «Атлетико» победу над «Эйбаром»
  • 12/01
    • «Барселона» разгромила «Сельту» в ответном матче Кубка Испании
  • 12/01
    • Трансфер Неймара может обойтись «Реалу» в 400 млн евро
  • 11/01
    • «Барселона» усилилась колумбийским защитником
  • 11/01
    • «Реал» не справился с «Нумансией», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийАрсен ВенгерВенгер и его старые задачи. В «Арсенале» ничего не меняетсяРеакция СМИ на продление контракта французского специалиста с «канонирами»Игорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Подробный разбор
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • «Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Арсенал»
    •
  • Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша
  • Как футбольный тренер превратился в автогонщика, и что из этого вышло
    •
  • Против «Манчестер Сити» можно играть. Доказано «Бристоль Сити»
  • Непростая кубковая победа «Манчестер Сити» — в обзоре СМИ
    •
  • Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте
  • Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»
  • ЦСКА в ожидании зимнего усиления
  • Как армейский клуб проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона
    • Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Колорадо» — «Анахайм». Кто окажется сильнее в битве за места в плей-офф?
  • «Колорадо» — «Анахайм». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 15 января
  • 1,83
    •
  • Порадует ли «Реал» голами на «Сантьяго Бернабеу»?
  • «Реал» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 января
  • 1,75
    •
    Футбол. Главное
  • «Баварию» некому остановить
  • Реакция прессы на матч «Байер» — «Бавария»
    •
  • АПЛ. «Челси» не справился с «Лестером», «Ливерпуль» примет «МанСити»
  • Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии
    •
  • Месси и Альба растерзали «Сельту». «Барселона» — в четвертьфинале
  • СМИ – о крупной победе «Барселоны» над «Сельтой» в Кубке Испании
    •
  • 23:05
    • «Лейпциг» обыграл «Шальке» и поднялся на второе место
  • 22:53
    • Гамейро принес «Атлетико» победу над «Эйбаром»
  • 22:36
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон»
  • 21:13
    • «Марсель» крупно обыграл «Ренн»
  • 20:05
    • «Реал» в Мадриде проиграл «Вильярреалу»
  • 19:53
    • «Челси» разошелся миром с «Лестером»
  • 11:20
    • Отступные за новичка ЦСКА составили 20 миллионов евро
  • 09:54
    • «Динамо» планирует расстаться с пятью футболистами
  • 09:05
    • Барбоза подтвердил интерес «Интера» к Фернандешу
  • 00:25
    • «Бавария» в Леверкузене обыграла «Байер»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус