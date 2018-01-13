Примера. «Реал» уступил «Вильярреалу», «Барселона» в Стране Басков

«Хетафе» – «Малага» 1:0

В матче 19-го тура испанской Примеры «Хетафе» одержал домашнюю победу над «Малагой» — 1:0.

Единственный мяч на 73-й минуте забил защитник хозяев Хуан Кала.

После этого матча «Хетафе» на 8-м месте — 26 очков, а «Малага» на 19-м месте — 11 очков.

Чемпионат Испании. 19-й тур «Хетафе» — «Малага» — 1:0 (0:0) Гол: Кала, 73 (1:0). «Хетафе»: Мартинес, Антунеш, Кала, Суарес, Бруно Гонсалес, Портильо, Фажр, Сибасаки (Мора, 83), Арамбарри, Хорхе Молина (Пачеко, 90+3), Ндиай (Анхель, 61).«Малага»: Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Рикка, Итурра (Буэно, 76), Адриан Гонсалес, Чори Кастро (Мула, 81), Ресио, Кеко (Пеньяранда, 70), Эн-Несири.Предупреждения: Ндиай, 10. Антунеш, 14. Бруно Гонсалес, 81. Ресио, 90.

«Жирона» – «Лас-Пальмас» 6:0

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Жирона» разгромила на своем поле «Лас-Пальмас» – 6:0.

Хет-триком отметился нападающий Майкл Олунга.

Благодаря добытой победе «Жирона» поднялась на 9 место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» занимает последнюю строчку.

Чемпионат Испании. 19-й тур «Жирона» – «Лас-Пальмас» – 6:0 (1:0) Голы: Стуани, 25 – с пенальти (1:0). Олунга, 57 (2:0). Борха, 64 (3:0). Олунга, 70 (4:0). Порту, 74 (5:0). Олунга, 79 (6:0).«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Мохика, Хуанпе, Адай, Борха, Порту (Алейкс Гарсия, 78), Пере Понс (Дуглас Луис, 78), Гранель, Стуани (Олунга, 46).«Лас-Пальмас»: Лисоайн, Гальвес, Ксимо Наварро, Гарсия, Момо (Гомес, 87), Пеньяльба, Хайро (Тана, 87), Вьера, Хави Кастельяно, Кальери, Толедо (Халилович, 65).Предупреждения: Хави Кастельяно, 24. Гранель, 52. Пеньяльба, 53. Вьера, 53. Пере Понс, 54. Кальери, 54. Гарсия, 57.

«Реал Мадрид» – «Вильярреал»

13 января, 18:15 мск

Мадридский «Реал» потерпел домашнее поражение от «Вильярреала» (0:1) в матче 19-го тура испанской Примеры.

Единственный мяч был забит на 87-й минуте. Черышев начал атаку «Вильярреала», сделав скидку у своей штрафной, партнёры разогнали атаку пасом на ход Денису, а русский хавбек прострелил на свободного Унала. Турок не сумел переиграть Наваса один в один, но после отскока по высокой дуге издали пробил Пабло Форнальс.

После этого матча «Реал» с 32 очками на 4-м месте, а «Вильярреал» с 31 очком на 5-м месте.

Чемпионат Испании. 19-й тур «Реал Мадрид» – «Вильярреал» — 0:1 (0:0, 0:1) Гол: 0:1 – 87 Форнальс. «Реал Мадрид»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Начо, Иско (Васкес, 70), Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл (Асенсио, 70), Роналду. «Вильярреал»: Асенхо, Альваро Гонсалес, Коста, Марио Гаспар, Бонера, Форнальс, Родри Эрнандес, Тригерос, Кастильехо (Рукавина, 83), Раба (Черышев, 46), Бакка (Унал, 76). Предупреждения: Бакка (44), Карвахаль (58), Васкес (89).

«Эйбар» – «Атлетико» М 0:1

Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над «Эйбаром» (1:0) в матче 19-го тура испанской Примеры.

Единственный мяч на 27-й минуте забил французский нападающий Кевин Гамейро.

После этого матча «Атлетико» с 42 очками на 2-м месте, а «Эйбар» на 7-м месте — 27 очков.

Чемпионат Испании. 19-й тур «Эйбар» — «Атлетико» — 0:1 (0:1) Гол: Гамейро, 27 (0:1).«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Оливейра, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Хоан Хордан (Диоп, 73), Серхио Энрич, Шарлес (Кике, 64), Алехо (Орельяна, 46).«Атлетико»: Облак, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Гамейро (Фернандес, 69), Гризманн (Фернандо Торрес, 76), Корреа (Феррейра-Карраско, 54).Предупреждения: Алехо, 10. Рамис, 33. Годин, 73.

«Депортиво» – «Валенсия»

13 января, 22:45 мск

«Леванте» – «Сельта»

14 января, 14:00 мск

«Алавес» – «Севилья»

14 января, 18:15 мск

«Эспаньол» – «Атлетик» Б

14 января, 20:30 мск

«Реал Сосьедад» – «Барселона»

14 января, 22:45 мск

«Бетис» – «Леганес»

15 января, 23:00 мск