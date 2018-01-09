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    Пато назвал Милан своим домом и заявил, что готов рассмотреть предложения из Европы

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    Алешандре Пато
    На фото:Алешандре Пато
    Нападающий китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пато сообщил, что готов рассмотреть предложение от «Милана».

    «"Милан" — мой дом. Моя первая команда за пределами Бразилии, клуб, который дал мне возможность стать известным во всем мире. Они дали мне возможность сыграть в Европе, выиграть трофеи и играть вместе с отличными футболистами. Это мой дом, и я люблю "Милан".

    Я счастлив, когда клуб побеждает, потому что там у меня все еще есть много друзей. У меня хорошие отношения с бывшим президентом Сильвио Берлускони и экс-генеральным директором Адриано Галлиани. Мы часто по общаемся по WhatsApp.

    Надеюсь, "Милан" останется хорошей командой.

    Могу ли однажды вернуться? Сейчас играю в Китае, и я счастлив здесь, но кто знает, что может произойти в будущем. Если получу предложение от "Милана" или другого клуба из Европы, то подумаю», — сказал Пато в интервью Tuttomercatoweb.

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