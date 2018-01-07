«Марсель» и «Сент-Этьен» вышли в 1/16 финала Кубка Франции

Единственный мяч на 10-3 минуте забил бразильский защитник провансальцев Матеус Дория.
В другом матче 1/32 финала «Сент-Этьен» одержал домашнюю победу над «Нимом» — 2:0.
Счет на 63-й минуте открыл словенский нападающий Роберт Берич, а спустя пять минут удвоил его ивуарийский вингер хозяев Жонатан Бамба.
Вышел в 1/16 финала и «Страсбург», который одержал домашнюю победу в экстра-тайме над «Дижоном» — 3:2 д.в.
Завершили выступление в Кубке Франции «Бордо», уступивший на выезде «Гранвилю» (1:2 д.в.) и «Анже», проигравший дома «Лорьену» (0:2).