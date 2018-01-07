«Марсель» и «Сент-Этьен» вышли в 1/16 финала Кубка Франции

Завершили выступление в Кубке Франции «Бордо» , уступивший на выезде «Гранвилю» (1:2 д.в.) и «Анже» , проигравший дома «Лорьену» (0:2).

Вышел в 1/16 финала и «Страсбург» , который одержал домашнюю победу в экстра-тайме над «Дижоном» — 3:2 д.в.

Счет на 63-й минуте открыл словенский нападающий Роберт Берич , а спустя пять минут удвоил его ивуарийский вингер хозяев Жонатан Бамба .

В другом матче 1/32 финала «Сент-Этьен» одержал домашнюю победу над «Нимом» — 2:0.

В матче 1/32 финала Кубка Францииодержал домашнюю победу в экстра-тайме над— 1:0 д.в.

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