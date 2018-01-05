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    «Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Вест Хэмом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги.

    Счет на 70-й минуте открыл полузащитник «молотобойцев» Педро Обьянг. Но на 84-й минуте корейский хавбек «шпор» Сон Хын Мин сравнял счет.

    После этого матча «Тоттенхэм» на 5-м месте — 41 очко, а «Вест Хэм» на 15-м месте — 22 очка.

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:1 (0:0)
    Голы: Обианг, 70 (0:1). Сон Хын Мин, 84 (1:1).«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис (Льоренте, 82), Санчес, Сиссоко (Ваньяма, 74), Эриксен, Дайер (Ламела, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.«Вест Хэм»: Адриан, Сабалета, Огбонна, Рид, Масуаку, Нобл, Куяте, Обианг, Ланцини (Кэрролл, 85), Райс, Эрнандес (Айю, 65).Предупреждения: Кэрролл, 87. Нобл, 90.
    Удар на первый тайм«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 4 января
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