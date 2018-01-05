«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Вест Хэмом»

После этого матча «Тоттенхэм» на 5-м месте — 41 очко, а «Вест Хэм» на 15-м месте — 22 очка.

Счет на 70-й минуте открыл полузащитник «молотобойцев» Педро Обьянг . Но на 84-й минуте корейский хавбек «шпор» Сон Хын Мин сравнял счет.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 4 января

Удар на первый тайм

Удар на первый тайм «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на перенесенный матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 4 января

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