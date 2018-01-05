«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче с «Вест Хэмом»

Счет на 70-й минуте открыл полузащитник «молотобойцев» Педро Обьянг. Но на 84-й минуте корейский хавбек «шпор» Сон Хын Мин сравнял счет.
После этого матча «Тоттенхэм» на 5-м месте — 41 очко, а «Вест Хэм» на 15-м месте — 22 очка.
Чемпионат Англии. 21-й тур
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:1 (0:0)
Голы: Обианг, 70 (0:1). Сон Хын Мин, 84 (1:1).«Тоттенхэм»: Ллорис, Фертонген, Орье, Дэйвис (Льоренте, 82), Санчес, Сиссоко (Ваньяма, 74), Эриксен, Дайер (Ламела, 74), Алли, Сон Хын Мин, Кейн.«Вест Хэм»: Адриан, Сабалета, Огбонна, Рид, Масуаку, Нобл, Куяте, Обианг, Ланцини (Кэрролл, 85), Райс, Эрнандес (Айю, 65).Предупреждения: Кэрролл, 87. Нобл, 90.