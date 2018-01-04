Одноклубник Черышева продолжит карьеру в Китае

Нападающий «Вильярреала»продолжит карьеру в китайском «Бэйцзин Гоань», сообщил главный тренер «субмарины»

По данных AS, «подводники» заработают на продаже 26-летнего форварда 40 миллионов евро.

«Сделка по переходу Седрика завершена. Думаю, что о ней будет объявлено в ближайшие часы. В контракте была опция, которую китайская сторона активировала. Даже если бы мы хотели сохранить его, мы были бессильны заблокировать этот трансфер. Теперь нам нужно искать альтернативы на трансферном рынке», — цитирует Football Espana Кальеху.

Напомним, Бакамбу выступал за «Вильярреал» с 2015 года. За это время он принял участие в 102 матчах, забив 48 мячей.